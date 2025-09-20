América y Monterrey protagonizan vibrante empate: Martial hizo su debut en la Liga MX

Monterrey, Nuevo León.- El partido de mayor expectativa de la jornada no quedó a deber; al contrario, cumplió con las expectativas, ya que las Águilas del América y el Monterrey protagonizaron un emocionante empate en la cancha del BBVA, de Nuevo León.

El partido parecía ser una fiesta absoluta para los regios, pues además de presuntamente quedarse con la victoria, también se dio el debut del refuerzo estrella Anthony Martial, pero América rescató un empate a dos anotaciones gracias a uno de sus canteranos, Ramón Juárez.

Detalles

La ausencia de Álvaro Fidalgo se notó para el conjunto de André Jardine, quien tuvo que apostar por Alexis Gutiérrez y Alan Cervantes para competir contra Óliver Torres, Sergio Canales y el 'Corcho' Rodríguez. Con ese hueco, Monterrey se sintió cómodo y lo reflejó en el marcador.

El gol llegó al 17, cuando después de un tiro de esquina, Ocampos remató, Malagón logró tapar y regaló un rebote para que Fidel Ambriz pudiera hacer el primer tanto de la noche. Mientras que el segundo tanto llegó antes de terminar el primer tiempo. Canales, sin marca, picó ante la salida del portero para el 2-0.

América no se dio por vencido para el segundo tiempo; al 81', acortó distancia, luego que Rodrigo Aguirre tiró dentro del área para poner el 2-1. A los siete minutos, Ramón Juárez se encargó de poner el 2-2 definitivo, para silenciar así todo el Gigante de Acero.

Ya con el empate casi definido, el delantero francés Anthony Martial hizo su debut al entrar al 88 por Oliver Torres. El exjugador del United, poco pudo hacer, por lo que tendrá que ser el miércoles ante Toluca cuando tenga más oportunidad de mostrarse.

El Rebaño de picada

Golpe de realidad para las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues el actual campeón del futbol mexicano, Toluca, les pasó por encima en una gran actuación de Alexis Vega. El capitán silenció el Estadio Akron al comandar la goleada 3-0. Dos asistencias y un gol fue como destacó este sábado el seleccionado ante su exequipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui