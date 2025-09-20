Braves vence a Detroit que liga cinco derrotas consecutivas; pone en riesgo su postemporada

Detroit, Estados Unidos. La pelea por el banderín en la División Central de la Liga Americana se sigue cerrando, ya que el actual líder se encuentra atravesando una racha de victorias, la cual pone en riesgo su ingreso a la postemporada de la MLB; los Atlanta Braves vencieron a los Detroit Tigers, en un encuentro lleno de volteretas en el marcador, y alcanzan las cinco derrotas consecutivas.

El ganador del encuentro fue el relevista Dylan Dodd, el cual se encargó de retirar la octava entrada en riguroso orden, recetando un ponche, mientras que el lanzador derrotado fue Will Vest, el cual ha cargado con el descalabro en sus últimas dos actuaciones; el cerrador de los Tigers fracasó en su consigna de salvar el encuentro, al haber permitido cuatro imparables y dos carreras limpias en solo dos tercios de entrada.

Los locales abrieron el marcador en la parte baja del primer episodio, ya que Gleyber Torres conectó un sencillo y avanzó a la segunda almohadilla con un wild pitch, llegando a la registradora con un sencillo de Spencer Torkelson. Los Braves le dieron la vuelta a la pizarra en el tercer rollo, cuando Nacho Alvarez Jr. comenzó la tanda con un cuadrangular solitario y Drake Baldwin conectó el segundo vuelacercas de la entrada, arrastrando a Ronald Acuña Jr., que había recibido base por bola.

Nacho's first big-league home run!



...and his first big-league silent treatment uD83DuDE02 pic.twitter.com/hFCWJ1DqK9 — Atlanta Braves (@Braves) September 20, 2025

Los Tigers cerraron la diferencia en el marcador al cerrar la tercera entrada, gracias a una carrera impulsada con un elevado de sacrificio de Drake Baldwin, poniendo el encuentro en tres carreras por dos, y el sexto inning trajo el empate para la novena de Detroit, gracias a un cuadrangular solitario de Zach McKinstry, dejando los cartones a tres anotaciones por bando.

Los actuales líderes de la División Central del viejo circuito tomaron el liderato en la parte baja de la fatídica séptima entrada, con un cuadrangular de dos carreras de Zach McKinstry, aunque Nacho Alvarez Jr. volvió a cerrar la diferencia en la pizarra, con su segundo cuadrangular de la jornada.

Nacho didn't waste much time hitting his second big-league home run!#BravesCountry pic.twitter.com/rqoBFNvcIk — Atlanta Braves (@Braves) September 20, 2025

Cuando iban por solo tres outs, la ofensiva de los Braves logró darle la vuelta al marcador de nueva cuenta y quedarse con el triunfo; Ozzie Albies y Ha-Seong Kim ligaron imparables, pudiendo anotar con un indiscutible de Álvarez Jr. y la segunda carrera de la entrada cayó por sencillo de Jurickson Profar.

Fuente: Tribuna del Yaqui