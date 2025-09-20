Cal Raleigh hace historia en victoria de Seattle Mariners ante Houston Astros

Texas, Estados Unidos.- Si hay un nombre que ha dado de qué hablar este año en Grandes Ligas, ese es Cal Raleigh, y este sábado 20 de septiembre, el receptor volvió a robarse los reflectores en la memorable victoria de los Seattle Mariners 6-4 ante los Houston Astros.

La victoria estuvo encabezada por un histórico metrallazo del catcher, que llegó a 57 jonrones en la temporada para así superar a uno de los mejores peloteros de todos los tiempos; Ken Griffey Jr. en el récord del club en una sola campaña dentro de la MLB.

El momento

El tablazo legendario llegó cuando Cal dio un cuadrangular de 105.6 millas por hora y 399 pies ante una recta del dominicano Framber Valdez en la tercera entrada. Con este jonrón, rompió la marca de la franquicia de los Mariners para una sola temporada, que estaba en manos del Salón de la Fama Ken Griffey Jr. Raleigh lleva ahora 57 cuadrangulares en el 2025, superando los 56 de Griffey Jr. tanto en 1997 como en 1998.

CAL RALEIGH STANDS ALONE



His 57th home run of the season puts him in front of Ken Griffey Jr. for the Mariners single-season home run record pic.twitter.com/wTeBXJWMyw — MLB (@MLB) September 20, 2025

El conocido como 'Big Dumper' ya había logrado otro récord de más jonrones en una campaña para un bateador ambidextro, de Mickey Mantle, por lo que ahora sumó otro logro. A eso se agrega que este año fue el campeón en el Festival de Cuadrangulares.

Presencia azteca

También tuvieron actividad los mexicanos Isaac Paredes, con Astros, y Andrés Muñoz, con Seattle. En el caso del sinaloense Muñoz, le dio un pelotazo a Jake Meyers para abrir la novena entrada, pero después controló a los rivales, para terminar el encuentro y apuntarse su rescate número 37 de la temporada.

¡Andrés Muñoz no falla! El de Los Mochis pone el candado con un ponche y llega a 37 salvamentos en la temporada pic.twitter.com/gKJ6eWMfOE — MLB México (@MLB_Mexico) September 21, 2025

Por otra parte, el sonorense Isaac Paredes saltó como tercero en el lineup, pero se fue de 4-0, en lo que significó su segundo compromiso al hilo, después de estar ausente dos meses por una lesión de distensión en el tendón de la corva derecha.

