Dodgers pierden a jugador clave por lesión; su participación en la postemporada está en duda

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una pieza clave para Los Angeles Dodgers está descartada en lo que resta de la temporada y se podría perder el beisbol de octubre por una grave lesión; el receptor titular del equipo californiano, Will Smith, tiene una fractura pequeña en su mano derecha, lo que pone en duda su disponibilidad para participar con los Dodgers en la Postemporada 2025 de la MLB.

El receptor que perteneció a la Selección de Estados Unidos durante el Clásico Mundial de Beisbol en el 2023, presentó molestias luego de recibir un batazo de foul el 3 de septiembre contra los Pittsburgh Pirates; ese golpe lo mantuvo fuera de actividades por cinco días, hasta que volvió a aparecer en el line up el 9 de septiembre, contra los Colorado Rockies, pero un día después, fue enviado a la banca por segunda ocasión.

El cuerpo médico del club lo sometió a diversas pruebas médicas, que incluyeron una serie de radiografías y resonancias magnéticas, las cuales arrojaron resultados favorables para el pelotero y fue dado de alta. Cuando intentó volver a los entrenamientos, las molestias persistieron, por lo que fue sometido a más pruebas de la misma índole y combinadas con una revisión manual; dieron los resultados ya mencionados.

Dodgers catcher Will Smith (right hand) is likely to miss the rest of the regular season, and his status for the start of the Postseason is "up in the air," per manager Dave Roberts. pic.twitter.com/4EK4lQOeBt — MLB (@MLB) September 20, 2025

Andrew Friedman, director operativo del club, declaró que se mantienen positivos con lo comentado con los médicos, pues al tratarse de una fractura muy pequeña, es posible que pueda regresar al line up durante la postemporada. "Es comprensible que haya tardado en recuperarse. Me alegra que tengamos claro el tema. Haremos todo lo posible para fortalecerlo, sanar y recuperarlo", señaló.

Best catcher in baseball, Will Smith. pic.twitter.com/YpZTNqceS2 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 18, 2025

El receptor estaba teniendo una destacada temporada, ya que cuenta con promedio de .296, además de haber conectado 180 imparables, entre los que destacan 17 cuadrangulares y 20 dobles, además de 61 carreras impulsadas; a pesar de la dura baja para los Dodgers, han sabido solventar la ausencia de su receptor titular, pues en los 14 juegos que ha estado ausente por lesión, han ganado ocho y promedian más de cinco anotaciones por juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui