FIFA reconoce al Estadio Akron por su césped luego de las inundaciones en el Chivas vs Tigres

Guadalajara, Jalisco. El Estadio Akron es uno de los inmuebles en México que recibirán la Copa del Mundo 2026, a la par del renovado Estadio Azteca y el Estadio de Monterrey, por lo que los tres recintos deben estar en óptimas condiciones para recibir la mayor competencia de selecciones en el mundo; la casa de las Chivas del Guadalajara recibió una dura prueba a media semana, cuando una lluvia torrencial azotó el estadio, minutos antes del encuentro contra Tigres.

A inicios del Apertura 2025, se supo que el Estadio Akron recibió una inversión multimillonaria, la cual se concentró en cambiar el césped, dejando una alfombra híbrida, compuesta en mayor parte de pasto natural; es por ello que el encuentro de la jornada 1, cuando los Tigres de la UANL visitarían la casa del 'Rebaño Sagrado', tuvo que ser reprogramado para el miércoles, 17 de septiembre.

A falta de una hora para el arranque del compromiso y cuando los equipos estaban por saltar al campo para comenzar los calentamientos, una torrencial lluvia comenzó a caer, inundando el césped recién estrenado; las imágenes que circularon en redes indicaban que el partido no se llevaría a cabo por la gran cantidad de agua en la cancha, aunque el nivel disminuyó de gran manera y el encuentro comenzó dos horas después de lo programado.

Ainara Zatarain, directora de operaciones en el club, relató que la cancha cuenta con una tecnología que fue diseñada de manera meticulosa, la cual cuenta con drenaje por gravedad y por succión, es decir, hay tuberías que están conectadas a una bomba, lo cual permite drenar en menos de una hora una gran cantidad de agua.

A la izquierda, el Akron a las 7:30pm recién post tormenta, a la derecha la cancha a las 8:15pm después de haberse drenado por completo el campo.



ESPECTACULAR ESTADIO. pic.twitter.com/h8etuavTKN — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 18, 2025

La tecnología con la que cuenta el Estadio Akron cuenta con los reconocimientos de la FIFA y es algo que ningún otro inmueble en México tiene. "Contamos con una cancha que cumple con FIFA Quality Pro, la cual nos quedará como un legado después del mundial y nos distinguirá del resto de los estadios en nuestro país".

Por último, la directora operativa de las Chivas del Guadalajara apuntó que la cancha está hecha como se hacen en el futbol moderno de Europa, pues en México se sigue usando el suelo de arcilla, mientras que en el viejo continente se usan perfiles de arena.

Fuente: Tribuna del Yaqui