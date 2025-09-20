Isaac del Toro busca un triunfo más; donde ver EN VIVO el Mundial de Ruta de Ruanda 2025

Ciudad de México. —El ciclista mexicano Isaac del Toro está atravesando por un gran año, lo que lo está consolidando dentro de los mejores ciclistas a nivel mundial, y el de Ensenada, Baja California, buscará su triunfo 13 de la temporada con el UAE Emirates Team; el ciclista de 21 años hará su debut en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025, buscando una medalla histórica para el país y toda Latinoamérica.

El Campeonato Mundial de Ciclismo en su edición 2025 se celebrará en Kigali, Ruanda, a partir del domingo 21 de septiembre hasta el 28 del mismo mes y es organizado por la Unión Ciclista Internacional y la Unión Ciclista de Ruanda. La competencia se forma con diversas pruebas en diferentes modalidades, pues incluyen pruebas contrarreloj, ruta y, además, se disputará una carrera con relevos mixtos, con divisiones de élite masculino y femenino, además de sub23 para ambos géneros.

El mexicano se unirá a la prueba contrarreloj en Élite Varonil en Ruanda, la cual ha sido dominada en los últimos años por el ciclista belga, Remco Evenopel, ya que logró la victoria en el 2024 y 2023, aunado a los podios que alcanzó entre el 2019 y el 2022; Evenopel buscará ser el primer atleta tricampeón desde el 2013, cuando el ciclista alemán, Tony Martin, lograra el impresionante hito durante el 2013.

'El Torito' buscará ser el primer latinoamericano en estar dentro del podio en las dos décadas recientes, ya que el último ciclista en lograrlo fue el colombiano Santiago Botero, el cual se alzó con el título mundial en el 2002 durante el Mundial de Limburg, mejorando el bronce que ganó en Lisboa 2001.

Detalles para ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Lugar: Kigali, Ruanda

Fecha: Domingo 21 de septiembre

Horario: 05:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Claro Sports

¡REGRESA PARA DEMOSTRAR! uD83DuDD25uD83DuDEB4uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Después de 4 victorias al hilo para cerrar la semana pasada, Isaac del Toro está listo para representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta a llevarse a cabo en el continente africano que albergará por primera vez los Campeonatos… pic.twitter.com/Woe1LsQ88e — Claro Sports (@ClaroSports) September 15, 2025

La carrera contrarreloj es una prueba en la que los ciclistas parten por separado, a intervalos de tiempo, y la verdadera meta es concluir el circuito en el menor tiempo posible, contando con hasta cuatro horas para terminar; el recorrido consta de 40.6 kilómetros de longitud, que combinan ascensos y descensos, pruebas en las que ha destacado el mexicano en las últimas semanas.

