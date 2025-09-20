LAMP: Los Naranjeros de Hermosillo arrancan con su pretemporada en Arizona

Arizona, Estados Unidos.- La pretemporada 2025 de los Naranjeros de Hermosillo ya tiene su segunda fase, pues este fin de semana comenzaron con sus entrenamientos en Tucson, Arizona, luego de tener 11 días de intenso trabajo en el Fernando Valenzuela, de la capital de Sonora.

Con la incorporación del infielder del refuerzo de lujo, Darick Hall, así como del lanzador Augusto Mendieta, el equipo comandado por Juan Gabriel Caso sigue afinando detalles, previo al inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el próximo 13 de octubre.

Hall es el primer elemento extranjero en reportar a los entrenamientos del equipo; viene de jugar en ligas menores con la sucursal Triple-A de Pittsburgh y cuenta con experiencia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico al jugar en la temporada 2020-21 con Cañeros de Los Mochis.

El jugador extranjero Darick Hall nos platicó un poco acerca de su vida, sus expectativas para la temporada y le mandó un bonito mensaje a nuestra afición. uD83EuDDE1uD83CuDF4A pic.twitter.com/Yeqx4QwcCG — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) September 20, 2025

Hasta el momento, 42 elementos han reportado a la pretemporada de la nación naranja. Además, este sábado 20 de septiembre tuvieron su primer compromiso de pretemporada, ante el conjunto de Tucson en el War Memorial Stadium.

Acciones

Los Naranjeros de Hermosillo fueron sorprendidos por el nuevo equipo de la LAMP, pues cayeron cuatro carreras a dos. Aníbal Cervantes fue el que comenzó el juego por los de Juan Gabriel Castro; el derecho hermosillense cumplió con una labor de dos entradas donde no permitió anotaciones.

La pizarra se movió en el tercer capítulo: Tucson Baseball Team se colocó al frente ante el relevista Ramírez gracias a un imparable productor de Oziel Flores que puso el juego con la carrera de la quiniela para el equipo de Arizona, que igualmente tuvo su primer choque de pretemporada.

A su vez, Tucson amplió la ventaja en la parte baja del cuarto rollo ante los lanzamientos de Oswaldo Pacheco y Víctor Somochi al fabricar rally de tres anotaciones que dieron ventaja de cuatro carreras para el club que fungió de local en la ciudad de Nogales. Naranjeros respondió en la parte alta del quinto gracias a Elvin Carrillo. La escuadra Naranja respondió en la parte alta del séptimo inning gracias a un imparable de Axel Nieblas para el 4-2.

Fuente: Tribuna del Yaqui