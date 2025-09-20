¡Levanta la mano! Boxeador británico pide pelea con Saúl 'Canelo' Álvarez en 2026

Ciudad de México.- Luego de la derrota ante Terrence Crawford, el pugilista mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, se tomará un periodo de descanso y, antes de finalizar el año, volverá a los entrenamientos para comenzar la preparación para los que podrían ser los últimos combates de su carrera; por su gran popularidad, diferentes boxeadores han expresado su intención de pelear contra el tapatío, incluido un pugilista británico, el cual cuenta con el apoyo de un importante promotor de dicho país.

El 'Canelo' tuvo su último combate el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos; la pelea fue dominada de inicio a fin por el estadounidense, lo cual se vio reflejado en la decisión de los jueces, pues le otorgaron la victoria a Terrence Crawford por decisión unánime. Turki Alalshikh, promotor árabe con el que está trabajando el tapatío, señaló que al menos tendrá dos peleas más antes de colgar los guantes.

Ahora, un pugilista británico que está en la misma categoría de Álvarez Barragán comenzó a levantar la mano para ser su próximo rival los primeros meses del 2026; Chris Eubank Jr., actual campeón de los supermedianos de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), apunta a ser el siguiente en medirse con el 'Canelo'.

Le salen "nuevos rivales" al Canelo uD83DuDE32



Eubank Jr se suman a la lista de boxeadores que desean enfrentar al mexicano uD83DuDE4C



¿Contra quién debe pelear Saúl Álvarez? uD83DuDC40



uD83EuDD4A Chris Eubank Jr

uD83EuDD4A Terence Crawford

uD83EuDD4A Hamzah Sheeraz

uD83EuDD4A Lester Martínez

uD83EuDD4A Christian Mbilli

uD83EuDD4A David… pic.twitter.com/8SIk8tmwm2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2025

Ben Shalom, un importante promotor de Reino Unido, habló con ESPN sobre las intenciones de concretar un combate contra el mexicano. "Quiere lo mejor de lo mejor. 'Canelo', Crawford, esos son los dos nombres que quiere enfrentar y ojalá podamos hacerlo realidad a inicios del próximo año".

Sobre la posible sede del combate, el fundador de la promotora Boxxer comentó que la mejor opción sería que el 'Canelo' visitara Reino Unido y peleara por primera ocasión en dicho país, asegurando que podrían llenar Wembley, uno de los inmuebles deportivos más importantes del mundo. "Creo que llena Wembley, es de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo mundial; 'Canelo' nunca ha peleado en el Reino Unido. Es la mayor estrella del boxeo, y enfrente tendría a la mayor figura británica".

El Wembley Stadium podrá albergar la pelea del 'Canelo' en el Reino Unido

Aunque antes de concentrarse en las negociaciones para cerrar el combate contra el mexicano, Eubank Jr. deberá superar la ardua prueba que tendrá el próximo 15 de noviembre, con la pelea de revancha ante Benn, luego de vencerlo por decisión unánime.

Fuente: Tribuna del Yaqui