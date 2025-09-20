Los Cincinnati Reds vencieron a los Chicago Cubs y se colocan a un juego del comodín

Cincinnati, Estados Unidos.- El cierre de la temporada regular 2025 está siendo electrizante, pues a falta de ocho jornadas para el fin de la campaña, hay muchos equipos que se están jugando, juego a juego, su paso a la postemporada; los Cincinnati Reds lograron su cuarta victoria consecutiva al doblegar a los Chicago Cubs con marcador de seis carreras por tres y cierran la diferencia a solo un juego en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

El abridor de los Reds, Zack Littell, se quedó con la victoria, al haber lanzado cinco entradas completas, en las cuales recibió tres hits; dos de ellos fueron cuadrangulares y el mismo número de carreras limpias; otorgó un pasaporte y recetó cuatro ponches. El mexicano Javier Assad salió sin decisión, luego de haber lanzado cuatro entradas de tres imparables y dos anotaciones, mientras que su compañero Drew Pomeranz cargó con la derrota al permitir una carrera en una entrada trabajada.

El marcador se inauguró hasta la tercera entrada, cuando Michael Busch conectó su cuadrangular 30 del año, alcanzando esa cifra en una temporada por primera ocasión en su carrera. Solo media entrada después, vino la reacción de los Reds, pues Matt McLain anotó en jugada de selección y Will Benson envió arriba a Cincinnati con un sencillo a los jardines, mientras JJ Frield corría en la segunda almohadilla.

Michael Busch's 30th home run this season is a 432-foot blast! pic.twitter.com/6zEuGYhn3R — Chicago Cubs (@Cubs) September 20, 2025

Los Cachorros empataron el encuentro en la quinta entrada, con un cuadrangular solitario de Reese McGuire, pero de manera inmediata se tuvo la reacción de los locales, pues Spencer Steer volvió a adelantar en el marcador a los Reds, con un vuelacercas solitario.

Los Reds ampliaron la ventaja en la séptima entrada, ya que TJ Frield conectó el segundo home run para los Reds, poniendo el marcador en cuatro carreras por dos; los Cubs volvieron a cerrar la diferencia al anotar una carrera en la apertura del octavo episodio, ya que Willi Castro y Reese McGuire ligaron dobletes. Las últimas dos carreras para los Reds cayeron con un batazo de poder, pues Tyler Stephenson se voló la barda con un hombre en circulación, cerrando el marcador final de seis carreras por tres.

Fuente: Tribuna del Yaqui