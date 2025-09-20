Los Cleveland Guardians apalean a los Minnesota Twins y se acercan a los Playoffs de MLB

Minnesota, Estados Unidos. Los Cleveland Guardians están concretando un cierre de ensueño en la temporada regular de la MLB, ya que con el triunfo apabullante sobre los Minnesota Twins, se encuentran a solo un juego de diferencia para ingresar a la pelea por el comodín, pero también pudieran clasificar de manera directa a la postemporada, puesto que están a un juego y medio de diferencia ante el líder de su división.

Slade Cecconi sigue completando un gran cierre de campaña, pues con su formidable actuación lograron apagar los maderos de los Twins; el derecho de 26 años lanzó por siete entradas completas, permitiendo solo dos imparables, mientras que recetó ocho ponches. El nacido en Oviedo, FL, acumula más de 20 capítulos lanzados en sus últimas tres aperturas, permitiendo solo tres hits y dos carreras limpias, alcanzando dos triunfos.

Los fuegos artificiales comenzaron en la apertura del encuentro, ya que cayó el primero de cinco cuadrangulares para los Guardians; José Ramírez conectó su cuadrangular número 30 del año, ligando dos campañas con un mínimo de 30 vuelacercas y más de 40 bases robadas.

So unbelievably lucky we get to watch this dude every single day.#GuardsBall pic.twitter.com/YFCvEpnRTF — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 20, 2025

La fiesta continuó en la apertura de la segunda entrada, cuando el marcador se puso en tres carreras por cero, con dos cuadrangulares solitarios de Bo Naylor y el primer home run en MLB para George Valera.

George Valera gets in on the fun with his first Major League homer!#GuardsBall pic.twitter.com/FITtRO7IqD — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 20, 2025

En la quinta entrada, los maderos de los Guardians volvieron a tronar, pues Daniel Schneemann conectó el cuarto cuadrangular del partido para los de Cleveland y la única carrera que no fue acarreada por un batazo de poder tuvo cabida en este episodio, ya que Brayan Rocchio conectó un doble, seguido por un imparable de Steven Kwan, y el primero de ellos terminó anotando con un error del receptor. El marcador se cerró con el cuadrangular de Bo Naylor en el octavo capítulo, estableciendo la pizarra final de 6-0.

Los Guardians tienen una oportunidad de clasificarse a la postemporada en doble sentido, ya que solo están un juego por debajo de los Astros en la lucha por el último lugar del comodín o también pueden acceder de manera directa, pues están a juego y medio del liderato de la División Central en la Liga Americana, el cual lo poseen los Tigres de Detroit.

Fuente: Tribuna del Yaqui