"Me hace ilusión": Sebastián Jurado quiere la portería de la Selección Mexicana para el Mundial

Ciudad de México.- A pesar de ser una de las posiciones más competidas en el conjunto 'Tricolor', hay un nuevo guardameta que se postuló para formar parte del grupo que asista a la Copa del Mundo 2026; el portero veracruzano, Sebastián Jurado, admitió que aún cuenta con la ilusión de ser tomado en cuenta para las futuras convocatorias y formar parte de la Selección Mexicana durante la próxima justa mundialista.

Jurado Roca se ha convertido en pieza fundamental para los Bravos de Juárez, siendo el portero titular a lo largo de las nueve jornadas que se han disputado del Apertura 2025, además de portar el gafete de capitán en varias de ellas; durante el actual torneo, el veracruzano ha recibido 11 anotaciones sin amonestaciones. El conjunto fronterizo se encuentra en la posición nueve de la tabla, con tres triunfos, empates y derrotas.

Luego de su encuentro más reciente contra el Cruz Azul, se le cuestionó a Jurado sobre sus esperanzas de asistir a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana; el canterano del Azul reveló que sabe que es una de las posiciones mejores cubiertas dentro del grupo, pero aun así tiene esperanzas y hará todo lo que esté en sus manos para ser tomado en cuenta.

Claro que me hace ilusión y haré lo que está en mis manos para poder levantar la mano para el proceso, poder levantar la mano para esta próxima Copa del Mundo, pero eso depende de muchos factores".

Jurado ha sido convocado en varias ocasiones al 'Tri'

El arquero de Juárez recalcó que hace su máximo esfuerzo con el club para permanecer en el mejor nivel y espera que eso sea suficiente para que el 'Vasco' Aguirre lo pueda tomar en cuenta. "Lo que depende de mí es trabajar a tope los fines de semana, físicamente estar muy bien, entender el juego".

Por último, Jurado elogió la carrera de Memo Ochoa y confesó que el legendario cancerbero azteca es muy valioso, pues aporta cosas al grupo tanto dentro como fuera de la cancha. "Sería la sexta copa del mundo de Memo y yo creo que siempre, mientras esté activo, va a ser un tipo que suma en todos los aspectos. Yo creo que la portería de México está en muy buenas manos".

