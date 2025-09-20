Nationals vencen en entradas extras a los Mets y les complican el camino a postemporada

Nueva York, Estados Unidos. -La temporada regular de la MLB está a ocho días de concluir y cada juego puede ser crucial en la lucha de los clubes para acceder a los Playoffs; los Washington Nationals vencieron en entradas extras a los New York Mets, luego de un despertar tardío de los neoyorquinos, los cuales terminaron cayendo y su camino a la postemporada parece nublarse, pues los Cincinnati Reds los persiguen de cerca.

El ganador del encuentro fue el novato Sauryn Lao, el cual obtuvo su primera victoria en su carrera por Grandes Ligas; el de Barahona, República Dominicana, lanzó una entrada, en la cual solo permitió un indiscutible sin mayor daño. Los relevos dejaron al abridor de los Nationals sin poder acceder a la victoria, pues Cade Cavalli lanzó cinco entradas sin permitir carrera y salió del encuentro con el marcador a su favor, pero los Mets empataron en la novena entrada.

Los Nationals se adelantaron en su primera llamada a la caja de bateo; James Wood abrió la tanda con un pasaporte, avanzó a segunda con un wild pitch y sencillo, aunque terminó anotando con roletazo al cuadro de Daylen Lile. La segunda carrera cayó con un error en el fildeo de Juan Soto a batazo de Riley Adams, lo que permitió que Dylan Crews se descolgara desde la primera almohadilla, y la tercera rayita fue gracias a un wild pitch.

crewsin, if you will pic.twitter.com/xbWRKxZMLy — Washington Nationals (@Nationals) September 20, 2025

El encuentro se volvió un duelo monticular, pues a partir de ahí, no se permitieron anotaciones, hasta que los Mets se quitaron la blanqueada en el octavo capítulo; Starling Marte conectó un batazo de dos estaciones, Brandon Nimo se puso en circulación con jugada de selección y Mark Vientos limpió las bases con un doblete; Juan Soto fue el encargado de empatar el encuentro en la novena, con un sencillo al jardín izquierdo.

Soto ties the game!!! pic.twitter.com/2eLIUsY5rb — New York Mets (@Mets) September 20, 2025

Ya en la onceava entrada y con el corredor fantasma activo, Daylen Lile conectó un cuadrangular dentro del campo, poniendo el marcador final de cinco carreras por tres.

ELEVENTH INNING INSIDE THE PARK HOME RUN pic.twitter.com/27SgG7e7Qr — Washington Nationals (@Nationals) September 20, 2025

Los New York Mets superan por apenas juego y medio a los Cincinnati Reds, los cuales se encuentran teniendo un gran cierre de temporada, acumulando tres victorias consecutivas y, en caso de lograr la victoria en su segundo encuentro de la jornada, se colocarán a medio juego en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui