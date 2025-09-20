Regresa la violencia a la Liga MX; aficionados del Mazatlán y Atlas protagonizan fuerte riña

Mazatlán, Sinaloa.- Jornada tras jornada se sigue demostrando que, de manera lamentable, la violencia y el deporte profesional es un vínculo que aún se mantiene vigente, ya que cada vez son más constantes las agresiones en los inmuebles deportivos en el país; de nueva cuenta en la Liga MX, un grupo de aficionados protagonizaron una fuerte riña a las afueras del Estadio El Encanto, luego del duelo entre el Mazatlán y el Atlas.

La jornada 9 del Apertura 2025 tuvo como uno de sus primeros enfrentamientos el duelo donde los 'Cañoneros' recibieron a los 'Zorros', en la urbe sinaloense; el encuentro transcurrió sin muchas emociones hasta los minutos finales. Cuando corría el 87, Facundo Ezequiel Almada adelantó al Mazatlán con un testarazo, en una jugada que comenzó a balón parado a favor de los sinaloenses.

El árbitro auxiliar anunció que se agregarían nueve minutos y, a falta de 45 segundos para el silbatazo final, una polémica jugada al filo del área fue revisada por el VAR y le terminaron otorgando penal al Atlas, el cual fue cobrado de manera efectiva por Uroš Ðurdevic, logrando el empate; por la polémica, el encuentro terminó con los ánimos encendidos, lo cual se contagió a la afición que se dio cita en la casa del Mazatlán.

Un video en las redes sociales evidenció la nula operatividad de las autoridades en la zona, pues la pelea multitudinaria se extendió por varios minutos, sin que se notara la presencia policial; en dicha publicación se observa a dos grupos de aficionados del Mazatlán, mientras golpean a varios seguidores del Atlas y, en una parte del mismo material, se puede observar cómo los arrastran varios metros mientras otras personas los siguen golpeando.

Afición de Mazatlán golpea a la de Atlas. pic.twitter.com/SVq38dEOAI — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 20, 2025

Estos lamentables hechos se dieron frente a las familias completas que apostaron por ir a presenciar un acto deportivo, sin esperar el desafortunado desenlace que tendría el mismo; hasta el momento, ni la Liga MX, ni la Federación Mexicana de Futbol y los dos clubes inmiscuidos han mostrado su postura ante la lamentable situación y tampoco se ha anunciado algún tipo de sanción.

Fuente: Tribuna del Yaqui