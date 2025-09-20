Relevista mexicano ligamayorista ya reporta a la pretemporada de Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Una de las máximas figuras que tienen los Águilas de Mexicali para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ya reportó este fin de semana a las primeras actividades de pretemporada del conjunto cachanilla.

Se trata del exligamayorista Jesús Cruz, quien ya suelta el brazo en El Nido, con el propósito de llegar en las mejores condiciones a la fecha de arranque de un episodio más del beisbol invernal de México, que comenzará el 13 de octubre, cuando reciban a los Charros.

El mexicano busca otro gran año, mostrando la potencia de su brazo y toda su artillería en lanzamientos que lo han forjado como uno de los preparadores más efectivos que ha tenido el beisbol mexicano. "Nos da mucho gusto tener a Cruz desde temprano en los campos de entrenamiento. Él siempre ha mostrado disponibilidad y deseos de hacer bien las cosas; es un pitcher muy efectivo y comprometido con el grupo", comentó José Amador, gerente de Águilas.

¡El Indio de regreso a su Nido!uD83DuDD25uD83EuDD85



Jesús Cruz estará de vuelta para tirar lumbre en El Nido de Los Águilas en una nueva campaña de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.??uD83CuDFDF?



“Con Jesús Cruz tenemos al preparador más efectivo de toda la liga, junto con Jake Sánchez tenemos muy… pic.twitter.com/9g83tK7GQj — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) August 21, 2025

Con la llegada de Cruz, el roster de pretemporada de Águilas de Mexicali se sigue nutriendo de talento, y esperan contar con la mayoría de sus jugadores en los choques que tendrán de pretemporada precisamente en Baja California.

Baja Series

Este fin de semana, Mexicali está listo para arrancar su participación en la Baja Series, que se llevará a cabo en Baja California Sur, como parte de sus entrenamientos. Cabe destacar que esta será la séptima edición del torneo de pretemporada y la segunda para los emplumados, quienes compartirán terreno con Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán y los campeones Charros de Jalisco, así como selectivos de Baja California Sur.

Durante la gira, los también conocidos como Caballeros jugarán en distintas ciudades de la región, incluyendo Guerrero Negro, Santa Rosalía, La Paz y Ciudad Constitución, intentando llegar en las mejores condiciones al estreno del arranque de campaña.

La uD835uDCDFuD835uDCEAuD835uDCF7uD835uDCFDuD835uDCEEuD835uDCFBuD835uDCEA Yadir Drake en su primer entrenamiento en Nuestra Casa, Nuestro Nido.uD83CuDFDF?uD83EuDD85uD83DuDD25#OctubreLlegaYa#SiempreÁguilas pic.twitter.com/vtVixR6rPH — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 19, 2025

Los Águilas de Mexicali comenzarán de manera oficial el 15 de octubre en El Nido de los Águilas, recibiendo a Charros de Jalisco, en un duelo que pinta para robarse los reflectores por la cantidad de peloteros de ambos equipos.

Fuente: Tribuna del Yaqui