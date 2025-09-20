Se acerca la recta final de la temporada de la MLB: Conoce que duelos se pueden dar en los playoffs

Edición Impresa Suscríbete
MLB

El final de la temporada de las Grandes Ligas se encuentra a la vuelta de la esquina y algunos equipos todavía pelean por su puesto a playoffs

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una semana es la que falta para que la temporada regular del mejor diamante del mundo, la MLB, llegue a su fin. Y aunque el desenlace se encuentra ya a la vuelta de la esquina, todavía hay equipos en ambas ligas que se están aferrando por un boleto a la siguiente ronda.

Hasta el cierre de los enfrentamientos de este 20 de septiembre, únicamente en la Liga Nacional ya hay equipos que aseguraron su pase a la postemporada; se trata de los Phillies, Brewers, Cubs y Dodgers. Por otra parte, los New York Mets y San Diego Padres podrían igualmente ser parte de la fiesta grande si logran tener un cierre positivo en estas dos últimas series.

Mientras que en el joven circuito, Blue Jays, Mariners, Tigers, Yankees, Red Sox y Astros están protagonizando un cierre de locura, donde hasta el momento ninguno de ellos ha conquistado su respectiva división en la Liga Americana.

Aunque todavía no es oficial, son los de Toronto y Seattle los que se encaminan para ganar sus respectivas divisiones y calificar directamente a los playoffs, rezagando a los otros clubes a pelear el comodín, teniendo como choque estelar en esa fase, hasta el momento, el clásico entre Yankees y Red Sox

Cabe destacar que, para definir los desempates, se determinan matemáticamente, en lugar de partidos de desempate, por lo que los empates por los títulos divisionales y los puestos en la siguiente ronda, así como por los sembrados, se deciden primero por el récord de series entre esos clubes durante la campaña, y se recurre a otros criterios de desempate si llega a ser necesario.

Fechas

Cada una de las series de Comodines al mejor de tres compromisos está programada para comenzar el 30 de septiembre, mientras que cada una de las series divisionales al mejor de cinco está presupuestada para iniciar el próximo 4 octubre. Combinaciones hasta el cierre de edición (resultados sujetos a cambio).

Liga Nacional

Boleto seguro a playoffs 
Milwaukee Brewers 
Philadelphia Phillies 

Comodines

Los Angeles Dodgers 
Chicago Cubs 
San Diego Padres 
New York Mets 

Con posibilidades

Cincinnati Reds
Arizona Diamondbacks 
San Francisco Giants 
St. Louis Cardinals 

Liga Americana

Boleto seguro a playoffs 
Toronto Blue Jays 
Seattle Mariners 

Comodines 

Detroit Tigers 
New York Yankees 
Boston Red Sox 
Houston Astros 

Con posibilidades

Cleveland Guardians 
Texas Rangers
Kansas City Royals 

