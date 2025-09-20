Se acerca la recta final de la temporada de la MLB: Conoce que duelos se pueden dar en los playoffs

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una semana es la que falta para que la temporada regular del mejor diamante del mundo, la MLB, llegue a su fin. Y aunque el desenlace se encuentra ya a la vuelta de la esquina, todavía hay equipos en ambas ligas que se están aferrando por un boleto a la siguiente ronda.

Hasta el cierre de los enfrentamientos de este 20 de septiembre, únicamente en la Liga Nacional ya hay equipos que aseguraron su pase a la postemporada; se trata de los Phillies, Brewers, Cubs y Dodgers. Por otra parte, los New York Mets y San Diego Padres podrían igualmente ser parte de la fiesta grande si logran tener un cierre positivo en estas dos últimas series.

Mientras que en el joven circuito, Blue Jays, Mariners, Tigers, Yankees, Red Sox y Astros están protagonizando un cierre de locura, donde hasta el momento ninguno de ellos ha conquistado su respectiva división en la Liga Americana.

Two weeks to go in the regular season!



Here is how the #postseason picture currently looks uD83EuDD14 pic.twitter.com/MnN8o95MKM — MLB (@MLB) September 15, 2025

Aunque todavía no es oficial, son los de Toronto y Seattle los que se encaminan para ganar sus respectivas divisiones y calificar directamente a los playoffs, rezagando a los otros clubes a pelear el comodín, teniendo como choque estelar en esa fase, hasta el momento, el clásico entre Yankees y Red Sox.

Cabe destacar que, para definir los desempates, se determinan matemáticamente, en lugar de partidos de desempate, por lo que los empates por los títulos divisionales y los puestos en la siguiente ronda, así como por los sembrados, se deciden primero por el récord de series entre esos clubes durante la campaña, y se recurre a otros criterios de desempate si llega a ser necesario.

Fechas

Cada una de las series de Comodines al mejor de tres compromisos está programada para comenzar el 30 de septiembre, mientras que cada una de las series divisionales al mejor de cinco está presupuestada para iniciar el próximo 4 octubre. Combinaciones hasta el cierre de edición (resultados sujetos a cambio).

Los campeones defensores estarán en el béisbol de OCTUBRE. ?



Los Angeles Dodgers clasifican a la Postseason 2025 de MLB. pic.twitter.com/kmKqlhNfKn — MLB Español (@mlbespanol) September 20, 2025

Liga Nacional

Boleto seguro a playoffs

Milwaukee Brewers

Philadelphia Phillies



Comodines

Los Angeles Dodgers

Chicago Cubs

San Diego Padres

New York Mets

Con posibilidades

Cincinnati Reds

Arizona Diamondbacks

San Francisco Giants

St. Louis Cardinals

Liga Americana

Boleto seguro a playoffs

Toronto Blue Jays

Seattle Mariners

Comodines

Detroit Tigers

New York Yankees

Boston Red Sox

Houston Astros

Con posibilidades

Cleveland Guardians

Texas Rangers

Kansas City Royals

Fuente: Tribuna del Yaqui