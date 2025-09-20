Se acerca la recta final de la temporada de la MLB: Conoce que duelos se pueden dar en los playoffs

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una semana es la que falta para que la temporada regular del mejor diamante del mundo, la MLB, llegue a su fin. Y aunque el desenlace se encuentra ya a la vuelta de la esquina, todavía hay equipos en ambas ligas que se están aferrando por un boleto a la siguiente ronda.
Hasta el cierre de los enfrentamientos de este 20 de septiembre, únicamente en la Liga Nacional ya hay equipos que aseguraron su pase a la postemporada; se trata de los Phillies, Brewers, Cubs y Dodgers. Por otra parte, los New York Mets y San Diego Padres podrían igualmente ser parte de la fiesta grande si logran tener un cierre positivo en estas dos últimas series.
Mientras que en el joven circuito, Blue Jays, Mariners, Tigers, Yankees, Red Sox y Astros están protagonizando un cierre de locura, donde hasta el momento ninguno de ellos ha conquistado su respectiva división en la Liga Americana.
Aunque todavía no es oficial, son los de Toronto y Seattle los que se encaminan para ganar sus respectivas divisiones y calificar directamente a los playoffs, rezagando a los otros clubes a pelear el comodín, teniendo como choque estelar en esa fase, hasta el momento, el clásico entre Yankees y Red Sox.
Cabe destacar que, para definir los desempates, se determinan matemáticamente, en lugar de partidos de desempate, por lo que los empates por los títulos divisionales y los puestos en la siguiente ronda, así como por los sembrados, se deciden primero por el récord de series entre esos clubes durante la campaña, y se recurre a otros criterios de desempate si llega a ser necesario.
Fechas
Cada una de las series de Comodines al mejor de tres compromisos está programada para comenzar el 30 de septiembre, mientras que cada una de las series divisionales al mejor de cinco está presupuestada para iniciar el próximo 4 octubre. Combinaciones hasta el cierre de edición (resultados sujetos a cambio).
Liga Nacional
Boleto seguro a playoffs
Milwaukee Brewers
Philadelphia Phillies
Comodines
Los Angeles Dodgers
Chicago Cubs
San Diego Padres
New York Mets
Con posibilidades
Cincinnati Reds
Arizona Diamondbacks
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Liga Americana
Boleto seguro a playoffs
Toronto Blue Jays
Seattle Mariners
Comodines
Detroit Tigers
New York Yankees
Boston Red Sox
Houston Astros
Con posibilidades
Cleveland Guardians
Texas Rangers
Kansas City Royals
Fuente: Tribuna del Yaqui