Victoria del AC Milan con doblete de Christian Pulisic; 'Santi' Giménez sigue sin marcar gol

Údine, Italia. - El AC Milan sigue con su gran arranque en la temporada 2025-2026 de la Serie A, pues con la nueva victoria ante el Udinense, se establecen en la tercera posición de la tabla, con tres victorias consecutivas y solo un revés; el héroe para el cuadro 'Rossoneri' fue Christian Pulisic, el cual se despachó con dos de los tres goles del encuentro, mientras que el delantero Santiago 'Santi' Giménez sigue acumulando minutos sin poder mover las redes.

El canterano del Cruz Azul en la Liga MX volvió a recibir la titularidad con el AC Milan, ya que ha estado en el cuadro inicial en los cuatro compromisos del club en la Serie A; el 'Bebote' llegó a los 345 minutos en la liga italiana y 73 minutos más en la Copa de Italia sin poder mover las redes; solo ha podido otorgar dos asistencias en los cinco partidos que ha participado en las actuales temporadas de las dos competencias.

El Udinense llegó al encuentro de hoy en la tercera posición, ya que acumulaba dos victorias y un empate, sin conocer la derrota; 'Santi' tuvo la primera oportunidad del encuentro al minuto 19, ya que quedó solo frente al arco, luego de que Pervis Estupiñán le filtrara un pase, pero el mexicano estrelló el balón en el arquero Razvan Sava y su última anotación se remonta a la temporada anterior de la Serie A.

Poor from Santi Gimenez, he should've scored for AC Milan!

Luego de que fuera muy criticado el fichaje de Christian Pulisic con el AC Milan, el estadounidense ha tenido un comienzo inmejorable con el cuadro italiano, pues ha logrado cuatro anotaciones y una asistencia en 257 minutos; el exseleccionado de Estados Unidos abrió el marcador en el minuto 39; el segundo gol fue apenas comenzar la segunda mitad, luego de que Youssouf Fofana anotara el segundo tanto, y el mismo Pulisic marcó su segundo gol de la jornada en el minuto 53.

🇺🇸 Christian Pulisic this season!



????uD83CuDD70? Udinese

uD83CuDD70? Japan

?? Lecce

?? Bari pic.twitter.com/gHTuWg8tHT — Milan Posts (@MilanPosts) September 20, 2025

Santiago 'Santi' Giménez y el AC Milan volverán a las canchas el martes, 23 de septiembre, con su segundo compromiso de la Copa Italia contra el Lecce y el domingo 28 de septiembre, se enfrentarán durante la jornada 5 de la Serie A al Napoli, el cual marcha en la segunda posición.

