Ciudad Obregón, Sonora. Los Yaquis de Obregón siguen sumando elementos para comenzar la lucha y obtener su octavo título de la historia; es por eso que 'La Tribu' anunció el que será su quinto refuerzo extranjero para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El lanzador cubano, Ariel Miranda, se integrará a las filas del conjunto cajemense y reforzará la rotación abridora con su experiencia en MLB.

Ariel Miranda cuenta con 36 años de edad y más de 15 años de carrera profesional; nació el 10 de enero de 1989 en La Habana, Cuba; su primer contacto con la pelota profesional fue en la temporada 2007-2008, cuando debutó en la Serie Nacional de Beisbol cubana. También estuvo por varias temporadas en las sucursales de organizaciones, antes de recibir la oportunidad de subir a Grandes Ligas.

Su debut en MLB fue el 3 de julio del 2026, mientras jugaba con los Baltimore Orioles; estuvo por tres años en el mejor beisbol del mundo, defendiendo los colores de los Orioles y los Seattle Mariners, con los cuales tuvo su última actuación en la gran carpa, durante el 2018. En las tres temporadas participó en un total de 44 encuentros y en 40 de ellos fue abridor; terminó con foja de 13 ganados y nueve perdidos, con una efectividad de 4.72 y 186 ponches.

@Mariners fans! Tune in now to watch Aríel Miranda lead the M's against the #Athletics on MLB Network.



Go to https://t.co/tmrbR6Aud6 for local channel info. pic.twitter.com/LwmSsG1s5o — MLB Network (@MLBNetwork) March 16, 2018

También cuenta con amplia experiencia en el beisbol mexicano, jugando con Saraperos de Saltillo, Piratas de Campeche, Conspiradores de Querétaro y Charros de Jalisco, lanzando más de 200 entradas en LMB, promediando más de un ponche por capítulo lanzado; de igual manera, incursionó en el beisbol en Japón, China y la KBO League, además de jugar en la Liga Profesional de Venezuela.

Miranda se integrará a sus dos compatriotas como la parte central del cuerpo de abridores, complementando el trabajo que realicen los también cubanos, Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez. Los Yaquis también contarán con el regreso del patrullero canalero Allen Córdoba y el estadounidense Billy Cook, los cuales se integrarán al equipo mientras disputan la Mexican Baseball Fiesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui