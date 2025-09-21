Alexis Vega fue abucheado por afición de Chivas tras su anotación; celebración causó molestias

Guadalajara, Jalisco. Los Diablos del Toluca se metieron al Estadio Akron para medirse con las Chivas del Guadalajara, compromiso perteneciente a la jornada 9 del Apertura 2025; el actual campeón de la Liga MX supo solventar de buena manera el partido, quedándose con la victoria con marcador holgado y una gran actuación de su capitán, Alexis Vega, el cual fue abucheado por la afición del 'Rebaño Sagrado'.

Vega tuvo su regreso al Estadio Akron luego de haber jugado para las Chivas durante varios años; con el conjunto tapatío disputó un total de 174 partidos, acumulando más de 10 mil minutos en cancha y logrando 28 anotaciones, con el mismo número de asistencias. A pesar de su gran rendimiento, Alexis no pudo ganar ningún trofeo con el Guadalajara, del cual terminó saliendo a inicios del 2024 para regresar al Toluca, club con el que estuvo en la sub23.

El canterano de los Diablos tuvo una noche de ensueño ante su exequipo y la cereza en el pastel fue su segunda anotación en el torneo actual; el 9 del Toluca jugó a placer con la defensa de las Chivas, lo que comenzó a causar molestia en los seguidores del conjunto tapatío; incluso, llegaron a celebrar la tarjeta roja que le mostraron a Fernando González, jugador de las Chivas, luego de aplicarle un planchazo a Vega.

50’ uD83DuDFE5 ¡TARJETA ROJA! Fernando González le metió un planchazo RIDICULO a Alexis Vega, cuando este estaba rodeado de 4-5 rojiblancos y no podía generar tanto peligro, y después de revisar el VAR, el ‘Gato’ Ortiz le sacó la tarjeta roja.



DESVENTAJA Y CON UNO MENOS. uD83DuDC80 pic.twitter.com/PUsQkK1egI — Chivas Universal (@ChivasUniverse) September 21, 2025

En el minuto 53, Alexis Vega marcó un auténtico golazo; luego de que al defensa del Toluca revenara el balón, el delantero controló el esférico con la cabeza y, sin desespero, definió con un tiro lento pero colocado. El jugador se acercó a celebrar con sus compañeros y luego mostró una playera con un mensaje, lo que la gente interpretó como una falta de respeto y comenzaron a lanzar vasos para intentar golpear al jugador.

Poético gol de Toluca:



Chicharito se tropieza y regala el balón.

Nico Castro hace un pase exquisito al espacio.

Alexis Vega recepciona, conduce y define.



Y lo de Tala, sin comentarios, se regala antes de todo... Horroroso.



Lindísimo gol de Toluca.pic.twitter.com/ou6ZbmEHS2 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 21, 2025

Posterior al encuentro, el jugador aclaró ante la prensa el misterioso mensaje que mostraba en su celebración; en la zona mixta de medios, Alexis Vega relató que se trataba de un mensaje hacia su esposa, ya que era su cumpleaños y quiso hacer ese detalle. "Después el festejo fue cumpleaños de mi esposa; quise tener un bonito detalle. Ya que lleguen a su casa (los aficionados), que vean la foto; se van a calmar tantito". Antes de retirarse, señaló que jamás le faltará el respeto a las Chivas, pues es una institución a la que le tiene mucho cariño.

"SOY EL MÁS FELIZ CUANDO VENGO A JUGAR ACÁ" uD83DuDD25#CentralFOX | Alexis Vega reveló que jamás se tomará nada personal, al contrario, está muy agradecido con toda la afición del Guadalajara y que jamás les faltará al respeto.

"Esto es un espectáculo, la gente viene a eso" pic.twitter.com/7FHMSZZ67j — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui