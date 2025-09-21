Balón de Oro 2025; horarios y dónde ver EN VIVO la ceremonia del galardón en México

París, Francia. La ceremonia del Balón de Oro es uno de los eventos alrededor del futbol más importantes del año, ya que reúne a las mayores estrellas del futbol mundial en una premiación que reconoce las mejores actuaciones individuales en la temporada anterior. El Théâtre du Châtelet será la casa para la entrega del galardón para el mejor jugador del año, además de reconocer al mejor jugador juvenil, el mayor goleador y el mejor arquero del mundo.

El Balón de Oro es organizado por el medio especializado France Football y se comenzó a entregar de manera consecutiva desde 1956; a partir del 2009, se fusionó con el FIFA World Player, unificando ambos galardones, pero en 2016 se volvieron a independizar. El mayor ganador de Balones de Oro es el argentino Lionel Messi, ya que hasta el momento ha ganado ocho premios, mientras que en la división femenil, las españolas Alexia Putellas y Aitana Bonmati han logrado dos trofeos cada una.

En el galardón del Balón de Oro 2025, se entregarán un total de 13 premios, entre los que destacan el Balón de Oro masculino y femenino, además del Trofeo Kopa, el cual premia al mejor jugador sub23, el Trofeo Yashin, el cual reconoce al mejor portero del año, el galardón Gerd Müller, para el máximo goleador de la temporada con su club y selección, premio para el mejor entrenador y el trofeo para el mejor club del año.

Lamine Yamal will take 20 family members to the Ballon d'Or ceremony tomorrow.. uD83DuDC40? pic.twitter.com/ACPeHuF87A — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) September 21, 2025

Los jugadores que se han postulado dentro de los favoritos para llevarse el galardón del Balón de Oro masculino son el delantero del PSG, Ousmane Dembélé, el cual se convirtió en pieza clave para los múltiples campeonatos del club parisino; de igual manera, la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, también se encuentra dentro de la terna para llevarse el premio al mejor jugador del mundo, sin olvidar a Raphinha, compañero de Yamal en el conjunto 'Culé'.

Horarios para ver el Balón de Oro 2025 en México

Lugar: Théâtre du Châtelet, París, Francia

Fecha: Lunes, 22 de septiembre

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Claro Sports

¿Se filtra el ganador del Balón de Oro?

La cuenta oficial de la premiación mostró un video en el cual están grabando el nombre del jugador que será galardonado, aunque sin mostrarlo del todo; algunos usuarios de redes sociales aseguraron que en dicho material se puede observar que el nombre grabado comienza con 'K', por lo que se piensa que el ganador será Kylian Mbappé.

Fuente: Tribuna del Yaqui