Blue Jays se imponen a los Royals y son el primer clasificado a playoffs en la Americana

Kansas City, Estados Unidos.- Los Toronto Blue Jays ya pueden descorchar una botella de champán, pero sería bueno que guardaran una para más adelante, ya que oficialmente han asegurado su boleto a la postemporada. Lista esa celebración, ahora falta la otra.
Los Blue Jays, apoyados en los bates de Vladimir Guerrero Jr. y Andrés Giménez, quienes impulsaron dos carreras cada uno, derrotaron este domingo por 8-5 a los Kansas City Royals y se aseguraron un lugar en los playoffs.
Pero la verdadera fiesta podría llegar cuando los Blue Jays aseguren el título de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde el 2015; y para conseguirlo, tienen el futuro en sus manos.
Con su victoria, Toronto se convierte en el primer equipo del Joven Circuito en asegurar un lugar en los playoffs, regresando a la postemporada por primera vez desde 2023 y ampliando su récord, el mejor de la Liga Americana en el liderato del Este a 90-66.
Los Blue Jays se fueron al frente en la segunda entrada, donde anotaron tres carreras con hits de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doble de dos carreras en el quinto y Addison Barger siguió con un doble productor para darle a Toronto una ventaja de 6-2. Después de que los Royals redujeron su déficit a 6-5, Ernie Clement y Giménez tuvieron hits remolcadores en el octavo para extender la ventaja de Toronto a 8-5.
Trey Yesavage, quien abrió por Toronto trabajó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras y cinco hits, mientras caminaba a tres y ponchaba a dos. Seranthony Domínguez (4-4) lanzó una entrada y un tercio para apuntarse la victoria, y Jeff Hoffman registró su salvamento 32 de la temporada. Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias y ocho hits en cinco entradas con una base por bolas y cuatro ponches.
Por los Royals, Carter Jensen conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada, Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos consecutivos que remolcaron carreras en la quinta y Randal Grichuk produjo una carrera más en la sexta para completar las anotaciones de Kansas City.
