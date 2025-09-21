Blue Jays se imponen a los Royals y son el primer clasificado a playoffs en la Americana

Kansas City, Estados Unidos.- Los Toronto Blue Jays ya pueden descorchar una botella de champán, pero sería bueno que guardaran una para más adelante, ya que oficialmente han asegurado su boleto a la postemporada. Lista esa celebración, ahora falta la otra.

Los Blue Jays, apoyados en los bates de Vladimir Guerrero Jr. y Andrés Giménez, quienes impulsaron dos carreras cada uno, derrotaron este domingo por 8-5 a los Kansas City Royals y se aseguraron un lugar en los playoffs.

Ticket = PUNCHED uD83CuDF9F?



We're going to the #Postseason! pic.twitter.com/8QWXsLjSSv — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 21, 2025

Pero la verdadera fiesta podría llegar cuando los Blue Jays aseguren el título de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde el 2015; y para conseguirlo, tienen el futuro en sus manos.

NINETY!



First in the American League uD83DuDC4F #lightsupletsgo pic.twitter.com/k9PlRI11Gd — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 21, 2025

Con su victoria, Toronto se convierte en el primer equipo del Joven Circuito en asegurar un lugar en los playoffs, regresando a la postemporada por primera vez desde 2023 y ampliando su récord, el mejor de la Liga Americana en el liderato del Este a 90-66.

This is just the first step. There's more to accomplish.



But for now...a toast uD83CuDF7B pic.twitter.com/0V4m99l6rd — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 21, 2025

Los Blue Jays se fueron al frente en la segunda entrada, donde anotaron tres carreras con hits de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doble de dos carreras en el quinto y Addison Barger siguió con un doble productor para darle a Toronto una ventaja de 6-2. Después de que los Royals redujeron su déficit a 6-5, Ernie Clement y Giménez tuvieron hits remolcadores en el octavo para extender la ventaja de Toronto a 8-5.

Springer conecta imparable productor

Trey Yesavage, quien abrió por Toronto trabajó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras y cinco hits, mientras caminaba a tres y ponchaba a dos. Seranthony Domínguez (4-4) lanzó una entrada y un tercio para apuntarse la victoria, y Jeff Hoffman registró su salvamento 32 de la temporada. Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias y ocho hits en cinco entradas con una base por bolas y cuatro ponches.

Por los Royals, Carter Jensen conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada, Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos consecutivos que remolcaron carreras en la quinta y Randal Grichuk produjo una carrera más en la sexta para completar las anotaciones de Kansas City.

Fuente: Tribuna del Yaqui