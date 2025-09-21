Chivas vs Necaxa EN VIVO: ¿Dónde ver el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron?

Guadalajara, Jalisco.- Chivas se presentará a la jornada 10 del Apertura 2025 con una urgencia de puntos y con el proyecto de Gabriel Milito tambaleándose. Después de una importante victoria en el Clásico Nacional, el conjunto tapatío recibió una goleada en casa a manos del Deportivo Toluca, actual campeón de la Liga MX. Para este nuevo compromiso, el equipo rojiblanco recibirá la visita de un viejo conocido en la figura de Fernando Gago.

Necaxa se meterá a la cancha del Estadio Akron para medirse al Guadalajara, en un partido de suma trascendencia para ambos clubes. La realidad del cuadro hidrocálido no es muy diferente a la de su próximo rival, ya que vive una campaña de altibajos bajo la dirección técnica del argentino, quien en su momento salió en malos términos de Chivas. Sin la presión que tienen los dirigidos de Militos, los Rayos buscan sumar fuera de casa y acercarse a los puestos de importancia.

Ambos equipos llegan a este compromiso con motivaciones distintas: el Chiverío necesita una victoria para no quedarse rezagado en la tabla general y reavivar su carrera hacia los puestos de clasificación. Por su parte, Necaxa desea consolidar su proyecto bajo un nuevo cuerpo técnico y demostrar que puede competir de tú a tú contra las escuadras importantes. Será un duelo con choques directos, responsabilidad alta y presión tanto dentro como fuera del campo para los jugadores.

¿Cómo llegan Chivas y Necaxa a la jornada 10?

En su último partido liguero, el Toluca vapuleó a Chivas con un abultado marcador de 3-0 con goles de João Paulo Días Fernandes, mejor conocido como Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega, exjugador del equipo tapatío. Por su parte, Necaxa aprovechó su localía y venció 1-0 a un mermado Puebla, esto gracias a un autogol realizado por el mediocampista argentino, Franco Moyano, al cierre del primer tiempo.

Posibles alineaciones Chivas vs Necaxa

Chivas (probable XI): Raúl Rangel; José Castillo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Miguel Gómez; Erick Gutiérrez, Luis Romo, Richard Ledezma; Roberto Alvarado; Efraín Álvarez, Armando González.

Necaxa (probable XI): Ezequiel Unsain; Kevin Rosero, Alexis Peña, Diego de Buen, Agustín Oliveros, Cristian Calderón; Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, Raúl Sánchez; Pavel Pérez y Tomás Badaloni.

uD83DuDD34?? ¡EL ONCE INICIAL DEL GUADALAJARA PARA EL PARTIDO ANTE TOLUCA! ??uD83DuDD34



uD83DuDDE3? ¡UNIDOS DE PRINCIPIO A FIN, CHIVAHERMANOS! #ApuestaPorElRebaño en @calientesports uD83DuDD25uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/7BheTtCQms — CHIVAS (@Chivas) September 21, 2025

Dónde ver Chivas vs Necaxa

Día: Martes 23 de septiembre de 2025

Hora: 19:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Dónde ver: Amazon Prime Video

uD83CuDDE6uD83CuDDF9 ¡CON USTEDES HASTA EL SILBATAZO FINAL! pic.twitter.com/IZw7LP1Cst — CHIVAS (@Chivas) September 21, 2025

