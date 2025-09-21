Cruz Azul vs Querétaro EN VIVO: Día, hora y dónde VER la jornada 10 del Apertura 2025

Ciudad de México.- Tras terminar como superlíder en la última jornada, Cruz Azul buscará refrendar su gran momento cuando reciba la visita de Gallos Blancos de Querétaro como parte de la jornada 10 del Apertura 2025. Los pupilos de Nicolás Larcamón se presentan a este compromiso con un paso invicto, sumando siete victorias y dos empates hasta el momento, por lo que están frente a la oportunidad de seguir acrecentando esa racha.

Con el transcurso de los partidos, 'La Máquina' ha logrado adaptarse rápido al estilo del argentino y en este momento se encuentra en la cima de la tabla general con 23 puntos, 19 goles a favor y solamente 10 en contra. Por su parte, los pupilos de Benjamín Mora ha tenido un torneo complicado, ubicado cerca de los últimos puestos y con resultados irregulares, además de que ha mostrado una defensa con debilidad y una ofensiva ha carecido de constancia en cara al gol.

Cruz Azul vive un momento dulce tras dejar atrás derrotas previas y responder bien bajo presión. Además de buscar el título, el equipo tiene la mirada puesta en cerrar la temporada regular en lo más alto, lo cual le daría ventajas en la Liguilla. Por su parte, Querétaro está en una situación de emergencia en la Liga MX: necesita puntos urgentemente para salir de la zona baja, mejorar su confianza y demostrar que puede competir, especialmente en partidos difíciles como este.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Querétaro a la jornada 10?

En su último compromiso liguero, el equipo celeste protagonizó un partido atractivo ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, el cual terminó ganando 3-2 con anotaciones de Luka Romero, Gabriel 'El Toro' Fernández y José Paradela. Por su parte, el conjunto queretano salió con un enorme resultado de su visita a Pachuca, ya que se impuso 2-0 con anotaciones de Santiago Homenchenko y Jhojan Julio.

Posibles alineaciones Cruz Azul vs Querétaro

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández.

Querétaro (probable XI): Guillermo Allison, Jaime Gómez, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas, Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Jhojan Julio, Rodrigo Bogarín, Jonathan Perlaza y Lucas Rodríguez.

EL ONCE DE LA MÁQUINA uD83DuDE82uD83DuDC99 pic.twitter.com/MRpRmeRMRn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 20, 2025

Dónde ver Cruz Azul vs Querétaro

Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 18:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y VIX Premium

¡Máquina potente! uD83DuDD1D@CruzAzul venció a @fcjuarezoficial en un partidazo. uD83DuDD25 Los cementeros llegaron a 15 juegos invictos como local y firmaron su séptima victoria al hilo en el torneo. uD83DuDE82



* Marcador entregado por @amazonmex uD83DuDCE6



uD83DuDCDD Los detalles: https://t.co/a9Vg2BcKzL#J9… pic.twitter.com/1lxkA0TXHd — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 20, 2025

