Dana White confirma la llegada de la UFC a la Casa Blanca; filtran la lucha estelar de la noche

Washington, Estados Unidos.- Uno de los eventos deportivos más esperados del año será una función de Artes Marciales Mixtas sin precedentes, en uno de los edificios más importantes de todos los Estados Unidos; la UFC llegará a la Casa Blanca a mediados del 2026 y su presidente, Dana White, dio un adelanto sobre cómo será el imponente escenario en los patios del edificio gubernamental; de igual manera, se filtró la pelea que encabezará dicha velada.

La relación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Ultimate Fighting Championship proviene de una amistad entre sus presidentes; el actual mandatario norteamericano, Donald Trump, fue uno de los primeros empresarios que le permitió realizar las funciones de la UFC a Dana White, cuando la compañía aún se encontraba en desarrollo. Según el directivo de la empresa deportiva, fue el mismo Trump el que sugirió realizar el evento.

El también promotor de boxeo adelantó cuáles son los planes para llevar a cabo dicho magno evento; White relató que su intención es aprovechar las vistas, teniendo como fondo la Casa Blanca y el Capitolio. "Mi visión para el escenario es tener un arco gigante porque lo que quiero es que la Casa Blanca se vea por detrás. Si la cámara cambia de lado, se verá también el Monumento a Washington".

Dana White reveals a sneak peek of the UFC White House event uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDD25 pic.twitter.com/pd8P8DcgqT — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) September 20, 2025

De igual manera, informó que el evento había sido orquestado para coincidir con el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, pero por cuestiones de logística, se moverá a junio, con día aún por definir; por último, señaló que se permitirá la entrada de hasta 5 mil personas e instalarán varias pantallas y escenarios a las afueras de la Casa Blanca para que las personas se reúnan a presenciar este hecho histórico.

'The Notorious' regresa a los octágonos

Connor McGregor, uno de los peleadores más exitosos en la historia de la UFC, quiere regresar a la actividad y habría elegido la función de la compañía en la Casa Blanca; aunque no se ha confirmado, el finlandés ha compartido en sus redes sociales sobre su intención por regresar. El regreso de 'The Notorious' a los combates podría ser contra Michael Chandler, con el cual tenía un compromiso que se canceló por una lesión en su pie.

The UFC White House card has potential to be the greatest sporting event in history uD83EuDD2FuD83CuDDFAuD83CuDDF8



- Conor McGregor announced his return against Michael Chandler



- Daniel Cormier told Dana White to let Jon Jones fight on the card



- Khamzat Chimaev hinted at fighting



Dana White:… pic.twitter.com/i37zT77OxF — Happy Punch (@HappyPunch) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui