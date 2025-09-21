Detroit no recompone el rumbo; pierden contra los Braves y acumulan seis derrotas consecutivas

Detroit, Estados Unidos.- Los Detroit Tigers se encuentran en una mala racha en el momento menos indicado, pues ponen en peligro su boleto a la postemporada; los dirigidos por A.J. Hinch fueron barridos por los Atlanta Braves y llegan a seis derrotas consecutivas. La victoria más reciente para Detroit fue el domingo 14 de septiembre, cuando vencieron a los Miami Marlins con marcador de dos carreras por cero.

Los Atlanta Braves y Detroit Tigers enfrentan realidades completamente diferentes en el cierre de la temporada; los de la División Este de la Nacional ya quedaron fuera de la pelea por la postemporada y, a pesar de ello, ligan ocho victorias consecutivas, mientras que Detroit peligra, pues ha perdido sus últimos seis encuentros y solo hay un juego de diferencia entre ellos y los Cleveland Guardians por el banderín de la División Central de la Liga Americana.

El lanzador que cargó con el triunfo fue el abridor de los Braves, Spencer Strider, el cual lanzó cinco entradas en blanco, permitiendo seis imparables y recetando el mismo dígito de ponches, mientras que la derrota fue para Casey Mize, lanzador estelar de los Tigers; el derecho trabajó por espacio de cinco entradas y dos tercios, con cinco hits y tres carreras limpias a su cargo, además de un cuadrangular y cinco ponches.

Las primeras anotaciones cayeron a cuentagotas, pues fue una carrera por entrada; en el tercer capítulo cayó la primera carrera del partido, producida por Ronald Acuña Jr. La cuarta entrada trajo consigo el unico vuelacerca del día, conectado por Ha-Seong Kim, con la segunda rayita en el marcador, y en la quinta cayó una más, impulsada por un triple de Drake Baldwin.

El encuentro permaneció sin novedades hasta la última llamada de ambos equipos en la caja de bateo; Acuña Jr. abrió la novena con pasaporte, al igual que Drake Baldwin, y Ozzie Albies envió dos carreras al pentágono con un doble. Michael Harris II impulsó una rayita más, abriendo el marcador a seis carreras por cero.

Los Tigers se quitaron la blanqueada en el cierre del noveno rollo, pues Gleyber Torres impulsó a Jahmai Jones, el cual había negociado una base por bola, y Riley Greene fue el encargado de enviar a tierra prometida la segunda anotación para Detroit.

