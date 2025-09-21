Diablos del Toluca recibe a los Rayados de Monterrey; dónde ver EN VIVO el Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- El Apertura 2025 tendrá juegos a media semana, pues se jugarán juntas la jornada 10 y 11 de la Liga MX; uno de los duelos más interesantes que se tendrán será cuando se enfrenten dos escuadras que están en las primeras posiciones de la tabla. Los Diablos del Toluca recibirán en el Estadio Nemesio Diez a los Rayados de Monterrey, los cuales acaban de perder el superliderato.

La escuadra regia se encuentra en la segunda posición, luego de haber permanecido en las primeras ocho jornadas como líder único del Apertura 2025; 'La Pandilla' ha ganado siete de sus nueve compromisos, además de un empate, y su única derrota en el torneo fue en la primera jornada, cuando cayeron por tres goles a cero ante los Gallos Blancos del Querétaro.

Su partido más reciente fue el sábado 20 de septiembre, cuando empataron a dos goles con las Águilas del América; a pesar de no haber perdido, una combinación de resultados los hizo caer una posición ante el Cruz Azul. La escuadra regia se encuentra solo un punto por detrás de 'La Máquina' y podría retomar el liderato del Apertura 2025 antes de finalizar la semana.

Los Diablos del Toluca han tenido un arranque positivo y han tenido un desempeño constante; actualmente se ubican en la tercera posición, con seis victorias, un empate y dos partidos perdidos. Su derrota más reciente fue en la jornada 6, cuando cayeron por la mínima ante el Cruz Azul. Vencieron a las Chivas del Guadalajara en la jornada 9, con una gran actuación de Alexis Vega, marcando un gol y otorgando dos asistencias.

Horarios del Toluca vs. Rayados del Apertura 2025

Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Miércoles, 24 de septiembre

Horario: 20:05 horas (horario CDM)

Dónde ver: TUDN

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue durante la Liguilla del Clausura 2025; los cuartos de final trajeron un encuentro electrizante que terminó con empate en el marcador global, pero el Toluca consiguió el pase, beneficiado por el gol de visitante y terminando con el título de la Liga MX.

