Dodgers son un imán de taquilla; venden más de 4 millones de boletos en la campaña

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Los Angeles Dodgers tienen motivos más que de sobra para festejar en esta parte final de la campaña regular, donde están a casi nada de asegurar el banderín de la Divsión Oeste de la Liga Nacional.

A falta del juego que tienen este domingo en contra de los San Francisco Giants, el equipo del sur de California se convirtió en el décimo equipo en la historia del beisbol de MLB en atraer a 4 millones de fanáticos en una temporada a su estadio.

De esta manera, Los Ángeles se convierte en el primer equipo de la MLB en atraer a 4 millones de fanáticos desde que los New York Mets y los Yankees lo hicieran en la campaña 2008.

Los campeones defensores de la Serie Mundial, dicen que superaron la marca este domingo en su último partido en casa de la temporada regular contra los San Francisco Giants. Aún no habían determinado su número final de asistencia para la temporada.

El estadio suele lucir llenos completos

"Para estos fanáticos publicar y aparecer todos los días, es increíble", dijo el manager Dave Roberts. "Hay una razón por la que siento que tenemos los mejores fanáticos en los deportes. Los números hablan de ello. Se puede ver el fin de semana pasado, la emoción de los fanáticos y cómo respondieron los jugadores. Ha sido genial".

Los Dodgers han liderado las Grandes Ligas en asistencia en 12 de las últimas 13 temporadas desde 2013, quedándose cortos solo en 2020 en medio de las restricciones de la pandemia de Covid-19.

El hecho de ser un equipo ganador es un gran imán de taquilla

Poco antes de cambiar de casa, los Yankees atrajeron a 4 millones de fanáticos de 2005 a 2008 en cada uno de sus últimos cuatro años en el antiguo Yankee Stadium, mientras que los Toronto Blue Jays lo hicieron en 1991, 1992 y 1993. Los Colorado Rockies también alcanzaron la marca en 1993 mientras jugaban en el cavernoso Mile High Stadium.

El aforo de su estadio en Chavez Ravine fue clave para alcanzar esta marca, ya que el Dodger Stadium, que se inauguró en 1962, tiene un aforo para 56,000 aficionados, la más alta de la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui