Falla el relevo y Dodgers cierran el rol regular con una derrota en casa

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un relevo para el olvido de Blake Treinen echó por la borda una joya monticular de Emmet Sheehan y los San Francisco Giants anotaron en tres ocasiones en la octava entrada para imponerse el domingo por 3-1 a los Los Angeles Dodgers y evitar una barrida en la serie de cuatro juegos.

Treinen desperdició siete estelares entradas de un hit de Sheehan para los Dodgers, cuya racha de cuatro victorias consecutivas terminó. Con la victoria de San Diego sobre los White Sox, el número mágico de Los Ángeles se mantuvo en 3 para asegurar su título 12 de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 13 temporadas.

Sheehan estuvo brillante sobre la lomita, ponchando a 10 sin dar bases por bolas mientras retiraba a los últimos 15 bateadores que enfrentó. Trevor McDonald le mantuvo un duelo monticular en ceros hasta la séptima entrada de la primera apertura de su carrera. Los Dodgers finalmente le encontraron la bola a McDonald en la séptima cuando Max Muncy recibió un pasaporte gratis y anotó con un sencillo de línea de Michael Conforto.

Pero luego ingresó Treinen (1-7) y desperdició dramáticamente esa ventaja en el octavo, permitiendo tres carreras con tres hits y dos bases por bolas mientras enfrentaba solo a siete bateadores. Increíblemente, Treinen sufrió su quinta derrota en sus últimas siete apariciones a pesar de lanzar solo cinco entradas y un tercio en ese tramo.

Sheehan se fue sin decisión

Treinen, un veterano de 37 años, fue un gran contribuyente a la carrera por el campeonato de los Dodgers la temporada pasada, pero la última de una serie de salidas desastrosas disparó su efectividad a 5.55. Todo el bullpen de Los Ángeles ha tenido problemas durante semanas, desempeñando un papel importante en la incapacidad de los campeones defensores de la Serie Mundial para evitar una serie de playoffs de comodines.

Spencer Bivens (4-3) lanzó la séptima entrada en blanco para apuntarse el triunfo y Ryan Walker consiguió su salvamento 16 para los Giants, cuyas posibilidades de playoffs están casi terminadas a pesar de su segunda victoria en nueve juegos.

Fuente: Tribuna del Yaqui