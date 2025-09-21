Gerard Piqué enfrenta una grave denuncia en España; habría amenazado a un árbitro de futbol

Ciudad de México.- Una nueva polémica llegó para el exjugador de futbol, Gerard Piqué, ya que enfrenta una demanda en España por un incidente ocurrido con un silbante; desde que se alejó de las canchas en el 2022, el que fuera defensa central del Barcelona y la Selección de España ha estado en el ojo del huracán, luego de su separación amorosa con la cantante colombiana, Shakira, y el anuncio de su nueva relación.

Una vez colgó los botines, Piqué hizo alianza con un grupo de streamers, encabezados por Ibai, y formaron la Kings League, una liga de futbol cinco con una serie de reglas y estatutos que le dan más dinamismo a los partidos. Ya sin compromisos profesionales, Gerard comenzó a tomar el rol de presidente del FC Andorra, del cual posee el 90 por ciento de las acciones desde el 2018, pero no era tan activo por su rol como jugador del Barça.

El equipo de Gerard disputa la LALIGA Hypermotion, lo que equivale a la Segunda División de LaLiga de España, y actualmente marchan en quinta posición. El altercado que involucra al exjugador se suscitó luego del encuentro entre el Andorra y el Mirandés, la tarde del 20 de septiembre. El partido que terminó con empate a una anotación por lado, siendo Dani Villahermosa el anotador por Andorra y Carlos Fernández Luna por el Mirandés.

Según indican los reportes, el accionista mayoritario del FC Andorra agredió al árbitro central de dicho encuentro, luego de considerar que tuvo un mal desempeño; Alonso de Ena Wolf, silbante profesional, señaló que Piqué, acompañado por varios integrantes del cuerpo técnico, comenzó a insultarlo, siendo el presidente del club el más agresivo. arremetiendo contra el árbitro central y todos sus asistentes.

uD83DuDCA5 Acta del Andorra 1 - 1 Mirandés



uD83DuDE33 Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del árbitro, gritando en actitud intimidatoria y haciendo objeciones arbitrales en tono amenazante



uD83DuDCFB #PartidazoCOPE pic.twitter.com/loW91MiqO0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2025

Luego de que se hiciera pública la denuncia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó cartas en el asunto y comenzó una investigación que, al momento, sigue en curso; Gerard Piqué podría enfrentar una sanción económica que va desde los 3 mil hasta los 30 mil euros y una suspensión máxima de 12 encuentros para el presidente de la Kings League.

Fuente: Tribuna del Yaqui