¡Grave lesión! Jugador del América sufrió una rotura de ligamentos en partido contra Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Otra mala noticia ha llegado para el conjunto de Coapa, pues mientras disputaban su compromiso de la jornada 9 del Apertura 2025, perdieron a otro elemento más, el cual tuvo que ser retirado del campo entre lágrimas; apenas en el primer tiempo, Dagoberto Espinoza sufrió una lesión muscular en su rodilla, por lo cual tuvo que ser retirado en camilla y se está en espera de los resultados de las pruebas médicas.

El zaguero sinaloense había participado en siete de los nueve encuentros que han cumplido las Águilas durante el presente torneo; el joven de 21 años era utilizado como carrilero por la banda derecha, así como central. El de Guamúchil, Sinaloa, ha visto actividad por más de 500 minutos, con una anotación que le dio la victoria al club ante los Gallos Blancos del Querétaro y también recibió una tarjeta amarilla.

El América iba abajo en el marcador, con una anotación de Fidel Ambriz al minuto 16, aunque esa sería la menor de las preocupaciones para André Jardine; al minuto 22, mientras disputaba el balón contra Gerardo Arteaga, el canterano de Coapa se llevó las manos a la rodilla y se dejó caer al instante.

La jugada siguió su curso y casi resulta en la segunda anotación para los Rayados, pero Luis Ángel Malagón evitó el gol con una gran atajada; luego de esto, el árbitro detuvo el encuentro para que ingresaran las asistencias. Luego de que el cuerpo médico revisara al joven, determinaron que no se encontraba en condiciones de continuar jugando, teniendo que utilizar una camilla y el ingreso del carrito para sacar a Dagoberto del campo.

Se lesionó Dagoberto Espinoza del @ClubAmerica. Dios nos abandonó uD83EuDD85uD83EuDD79#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/PJR7eKvHOM — Luis Ernesto TricampeonuD83EuDD85uD83CuDFC6 (@LuisErnestoP95) September 21, 2025

Los reportes preliminares arrojaron un futuro desolador para el futbolista, pues todo parece indicar que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior, aunque fue sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad de la misma y saber si será necesario el ingreso al quirófano para el defensivo.

Así salió Dagoberto Espinoza del estadio, luego de la lesión que sufrió en el Rayados vs América



uD83DuDCF9: @FelipeGalindot #Dagobertoespinoza #Rayados #ClubAmerica pic.twitter.com/C5Hob14vfP — MedioTiempo (@mediotiempo) September 21, 2025

Las Águilas del América se encuentran atravesando un momento complicado conforme a las lesiones, ya que para el partido contra 'La Pandilla' contaron con varias bajas por lesión, entre las que destacan un esguince de rodilla de Henry Martin, un desgarre muscular de Jonathan dos Santos y una lesión desconocida de Álvaro Fidalgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui