Isaac del Toro consigue histórico resultado en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruanda

Ciudad de México.- Isaac del Toro sigue escribiendo su nombre en la historia del ciclismo mundial, pues, de nueva cuenta, ha conseguido un resultado que lo une a la élite de la disciplina; el mexicano cerró en el top 5 su participación en la prueba contrarreloj durante el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025, siendo el primer mexicano en lograrlo y el primer latinoamericano en estar dentro de los cinco mejores en los últimos 23 años.

El de Ensenada, Baja California, se enfrentaba por primera ocasión a dicha prueba en la división Élite, pues en el Campeonato Mundial anterior, compitió en la categoría sub23, donde terminó en la posición 12. El 'Torito' tuvo un arranque explosivo, imponiendo su condición en los terrenos llanos de Kigali, Ruanda, y al llegar al ascenso de Côte de Nyanza, ya se encontraba con ritmo para terminar en las primeras posiciones.

Al llegar al primer intermedio, Isaac paró los relojes con el mejor ritmo, solo por detrás de Remco Evenepoel, y pudo mantener ese paso por el resto de la competencia, siempre marchando a la misma velocidad que los punteros. El ganador de la prueba fue el danés Remco Evenepoel, el cual sigue estableciendo su dominio total, ya que consiguió su tercer título consecutivo, marcando un hecho que no se había visto en más de una década.

Jay Vine llegó en la segunda posición, aunque con una desventaja de más de un minuto ante el ahora tricampeón del mundo; el tercer puesto se lo llevó Ilan van Wilder, ciclista belga, y el considerado mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar, llegó en cuarta posición, con solo un segundo de ventaja sobre su compañero en el UAE Team Emirates, Isaac del Toro.

El ciclista mexicano volverá a las competencias el próximo fin de semana, pues participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo, en su modalidad de ruta; del Toro correrá en una competencia de circuito que comprende 15 vueltas, recorriendo más de 225 kilómetros, además de que en el cierre de la prueba, se hace un recorrido extra de 42.5 kilómetros. Antes de cruzar la meta, los atletas se enfrentarán a rampas de hasta 11 grados de inclinación, en las cuales prevalecerán los que tengan mejor fondo físico.

Fuente: Tribuna del Yaqui