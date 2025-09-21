Los Steelers aprovechan regalos de los Patriots para llevarse la victoria

Foxborough, Estados Unidos.- Los Steelers realmente no hicieron mucho a la ofensiva, pero sí supieron capitalizar los errores del rival que incluyeron una intercepción en la zona de anotación; un balón suelto en la línea de gol y tres pérdidas de balón más, incluido el balón suelto de Drake Maye de los Patriots al final del último cuarto, mismos que condenaron a New England a una derrota por 21-14 ante los Pittsburgh el domingo.

Los Patriots (1-2) lograron recuperarse de un déficit de 14-0 para empatar el juego con un par de pases de touchdown de Maye a Hunter Henry. Pero sus pérdidas de balón regalaron dos touchdowns potenciales y le dieron a los Steelers (2-1) un triunfo que necesitaban.

Dos de las pérdidas de balón fueron dos balones sueltos de Rhamondre Stevenson, quien fue enviado a la banca la temporada pasada después de perder el balón en cada uno de los primeros cuatro juegos.

El primer 'regaló' de Stevenson fue en la primera posesión de New England, dando a los Steelers el balón cerca del medio campo; que condujeron 54 yardas en ocho jugadas para tomar una ventaja de 7-0. Con una desventaja de 14-7, los Patriots buscaban el posible touchdown del empate al final de la primera mitad cuando Maye fue interceptado en la zona de anotación por Brandin Echols.

La defensa de los Steelers le cayó encima a Maye

Dos jugadas después de interceptar a Aaron Rodgers para tomar el control en la yarda 11 de Pittsburgh, en la primera posesión de los Patriots en la segunda mitad, Cameron Hayward despojó a Stevenson en la línea de gol. Tres jugadas después de un despeje de los Steelers, Antonio Gibson fue despojado del balón por T.J. Watt y el exPatriot Jabrill Peppers.

Todo esto fue aprovechado por Aaron Rodgers, quien lanzó para dos pases de anotación, incluido uno de 17 yardas a Calvin Austin III con 2:16 restantes, para conseguir la primera victoria de su carrera en Nueva Inglaterra.

Rodgers lanzó para 139 yardas y con sus dos touchdowns, ahora tiene 510, para colocarse en el cuarto lugar en la historia de la NFL. Su 509, un pase de touchdown en el segundo cuarto a Metcalf, lo sacó de un empate con su excompañero de equipo de Green Bay, Brett Favre.

Fuente: Tribuna del Yaqui