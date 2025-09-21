Max Verstappen consigue su cuarta victoria en el 2025; resultados del GP de Azerbaiyán de F1

Bakú, Azerbaiyán. - El actual tetracampeón del mundo quiere seguir dominando la categoría reina del automovilismo en el mundo; Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, completando un gran fin de semana, que lo deja más vivo que nunca en la pelea por el Campeonato de Pilotos, pues los líderes del mismo tuvieron una de sus peores carreras en la actual temporada de la Fórmula 1.

El piloto del equipo de las bebidas energéticas arrancó desde la pole position, luego de una vuelta histórica en el Circuito Urbano de Bakú; las sesiones de clasificación se vieron interrumpidas en múltiples ocasiones, luego de varios choques, incluidos ambos pilotos de Alpine y el líder del campeonato, Oscar Piastri. La sorpresa de la jornada la dieron el piloto de Williams, Carlos Sainz, y el conductor de los Racing Bulls, William Lawson, los cuales partían desde la parte alta de la parrilla.

Ya con la bandera verde, las primeras posiciones no sufrieron cambios importantes, pero el piloto australiano tuvo un inicio para el olvido; Oscar Piastri se adelantó al semáforo, por lo que volvió a frenar y perdió mucho tiempo en la arrancada, ya que antes de la primera curva ya se encontraba en los últimos lugares. Por si fuese poco, solo pudo avanzar media vuelta, hasta que cometió un despiste y terminó en las barreras.

The entirety of Oscar Piastri’s race in Baku 2025



Where does this rank all time for poor weekends from a championship leader/contender, or even driver? pic.twitter.com/lg7UZIEbMU — Clapped uD83DuDE80 (@F1Clapped) September 21, 2025

La cereza en el pastel para McLaren llegó con un lento pit stop para su único piloto en pista, Lando Norris, el cual terminó la carrera en séptima posición; el galardón de piloto del día fue el español, Carlos Sainz Jr., el cual defendió su posición en condiciones de carrera y terminó en la tercera posición, consiguiendo el primer podio para Williams desde hace varias temporadas.

¡LO QUE SIGNIFICA PARA CARLOS SAINZ! uD83EuDD79



El español logró subirse al podio por primera vez con Williams y su emoción al lograrlo fue ÚNICA uD83DuDC4F



"El mejor podio de mi vida", dijo el piloto. pic.twitter.com/r2FQzPvanx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 21, 2025

La bandera a cuadros se la llevó Max Verstappen, el cual consiguió apenas su cuarta victoria en la temporada y su segunda consecutiva; el mal paso de los McLaren los deja con las manos vacías, ya que ninguno de sus pilotos terminó en los puntos y no pudieron asegurar el Campeonato de Constructores. 'Supermax' ha recortado 25 puntos a Piastri y ahora se encuentra a solo 69 unidades de diferencia con el piloto de McLaren.

Max Verstappen's Azerbaijan GP weekend:



? Pole Position

? Fastest Lap

? Led Every Lap

? Race Win



Grand Slam. pic.twitter.com/N4S1G50Uhy — RBR Daily (@RBR_Daily) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui