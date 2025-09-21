Mets siguen con un mal momento; vuelven a perder ante Nationals y ponen en riesgo el comodín

Nueva York, Estados Unidos.- Se encienden las alarmas para el conjunto neoyorquino, pues con una combinación de resultados en el resto de la jornada, podrían amanecer fuera de puestos de clasificación para la postemporada de MLB; los Washington Nationals vencieron a los New York Mets en un duelo apretado, que se vio marcado por un rally en las primeras entradas, el cual determinó el rumbo final del juego.

El lanzador que ganó el encuentro fue Jake Irvin, el cual rompió una racha de seis derrotas en las últimas siete aperturas durante la actual campaña; el derecho lanzó por espacio de cinco entradas y un tercio, permitiendo seis imparables, uno de ellos fue cuadrangular y recetó cinco ponches. En el departamento de carreras limpias admitidas, tuvo una mejora significativa, ya que su promedio era de poco menos de cinco carreras por apertura y en el duelo de hoy solo recibió dos.

Fiel a lo visto en los compromisos más recientes, la ofensiva de los Nationals dio un paso hacia el frente y tomó la iniciativa para abrir el marcador: Daylen Lile abrió la segunda entrada con un sencillo y se descolgó hasta la registradora con un doble de Jorge Alfaro y un error de Francisco Lindor.

Cayeron dos carreras más en esa misma entrada, pues Nasim Núñez conectó su tercer cuadrangular del año, estableciendo el marcador en tres carreras por cero. Dichas anotaciones marcaron la salida del encuentro para el abridor de los Mets, Sean Manaea, el cual perdió su cuarto juego de la campaña, al haber trabajado por tres capítulos, con tres carreras admitidas y tres ponches recetados.

En el cierre del tercer inning, los locales se quitaron la blanqueada, pues Luis Torrens comenzó la entrada con un doble de terreno y fue enviado a la registradora con un indiscutible de Cedric Mullins. La segunda y última anotación para los Mets cayó en el cierre del sexto inning, pues Francisco Lindor conectó su vuelacercas 28 del año, dejando el marcador en tres carreras por dos.

Los New York Mets se encuentran en el último cupo para acceder al comodín de la Liga Nacional y, con esta derrota, cuentan con solo medio juego de ventaja ante los Cincinnati Reds, los cuales, con una victoria, podrán desplazar a los neoyorquinos y afianzarse con el tercer cupo para el wild card.

Fuente: Tribuna del Yaqui