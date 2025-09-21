Saquen la cerveza; Milwaukee amarra título divisional a pesar de una derrota

San Luis, Estados Unidos.- Un día después de sellar su boleto a los playoffs, los Milwaukee Brewers se aseguraron también el título divisional este domingo, a pesar de a sufrir una derrota por 5-1a manos de los St. Louis Cardinals.

El triunfo de los pajaritos rojos lo encabezaron Iván Herrera con un jonrón de dos carreras y José Fermín, quien remolcó tres rayitas más para que su equipo se alzara con la victoria en casa. Sin embargo, esto no impidió que los Brewers se alzaran con la corona de la División Central de la Liga Nacional, después de que los Chicago Cubs cayeran por 1-0 ante los Cincinnati Reds menos de media hora después.

“Not only did you win the division, you crushed it” pic.twitter.com/UTr3wP1JvU — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 21, 2025

El zurdo Matthew Liberatore (8-12) mantuvo a raya a la alineación de Milwaukee, ponchando a seis en cinco entradas y permitiendo solo una carrera. Matt Svanson, Ryan Fernández y Riley O'Brien se combinaron para cuatro entradas en blanco de relevo para mantener igual la pizarra.

Liberatore mantuvo a raya a los Brewers

El palo de vuelta entera de Herrera, un cañonazo de 419 pies que cayó sobre el bullpen del jardín izquierdo fue en contra de Robert Gasser (0-1) en la tercera entrada. Gasser fue llamado de Triple-A para hacer su debut en la temporada cuando los Brewers colocaron a Brandon Woodruff en la lista de lesionados con una distensión en el dorsal.

Herrera se la botó en la tercera entrada

St. Louis registró solo tres hits, pero también recibió siete bases por bolas. Erick Fedde, lanzando en el Busch Stadium por primera vez desde que los Cardinals lo cambiaron a Atlanta en julio, caminó a los primeros dos bateadores que enfrentó antes de permitir un doble de dos carreras de Fermín que extendió la ventaja a 4-0. Fermín también caminó con las bases llenas en el octavo.

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE NL CENTRAL CHAMPS FOR THE THIRD STRAIGHT SEASON uD83CuDFC6#MagicBrew pic.twitter.com/bm0HzxVOou — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 21, 2025

Joey Ortiz conectó un triple y anotó con un elevado de sacrificio de Jackson Chourio en la quinta entrada para la única carrera de Milwaukee, que jugó sin William Contreras, quien abandonó el juego del sábado por la noche después de que su mano fuera golpeada por un bate en una llamada de interferencia del receptor. Christian Yelich y Brice Turang tampoco comenzaron, aunque ambos batearon como emergente en las últimas entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui