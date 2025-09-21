"Se acabó": Entrenador de las Chivas pone ultimátum luego de perder por goleada ante el Toluca

Guadalajara, Jalisco.- El 'Rebaño Sagrado' volvió a caer en las derrotas, luego de un resultado histórico en el Clásico Nacional y rescatar el empate ante los Tigres de la UANL; las Chivas del Guadalajara fueron goleadas en su propia casa por el actual campeón de la Liga MX, los Diablos del Toluca, y enviaron al conjunto tapatío hasta la posición 12, quedando fuera de los puestos de clasificación. El entrenador del conjunto 'Rojiblanco', Gabriel Milito, lanzó una dura autocrítica después de la goleada.

Las Chivas se enfrentaron al Toluca, que se encuentra en las primeras posiciones del Apertura 2025, en la cancha del Estadio Akron; dicho compromiso marcaba el regreso de Alexis Vega, el cual militó por varios torneos con la escuadra jalisciense. El capitán del 'Chorizo Power' tuvo un gran partido, en el que marcó una anotación y puso dos asistencias para gol, quedando involucrado en las tres ocasiones que se movieron las redes.

Las duras críticas en las redes sociales no se hicieron esperar para las Chivas, luego de su rendimiento tan irregular con el pasar de las jornadas; en la conferencia de prensa posterior al juego, el mismo entrenador del club tapatío no dudó en arremeter contra el desempeño de sus muchachos.

Gabriel Milito, director técnico del Guadalajara, aceptó que las opciones con el equipo se están agotando y tienen que tener un cierre casi perfecto para pensar en el ingreso a la Liguilla. "Nuestro crédito en concesiones ya se acabó. Todos los equipos tenemos algún crédito. Nosotros concedimos mucho en varios partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan 8 partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad".

El club tapatío ha desperdiciado varias oportunidades para marcar puntos en la clasificación y el mandamás del equipo culpa a esos fallos sobre el actual mal momento del equipo. "Fue un partido difícil de sostener el cero y la contundencia hubiera sido clave. Estábamos obligados a despertar, pero la otra opción era retroceder y esperar, pero perdiendo; para mí esa opción es inviable".

Las Chivas del Guadalajara se encuentran en la posición 12 del Apertura 2025; en todo el torneo, acumulan solo dos victorias y dos empates, contrastados con las cinco derrotas que han sufrido. El siguiente compromiso del 'Rebaño Sagrado' será el miércoles, 23 de septiembre, cuando reciban al Necaxa.

