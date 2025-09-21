Yankees vencen en entradas extras a los Orioles y se acercan al liderato de la División Este

Baltimore, Estados Unidos.- A pesar de que faltan solo siete jornadas para que concluya la temporada regular de la MLB, son pocos los equipos que tienen su pase asegurado a los Playoffs 2025, muestra de la igualdad que hay en las posiciones en las diferentes ligas; los New York Yankees se encuentran como líderes en el comodín de la Liga Americana, pero se encuentran a un juego de distancia de acceder de manera directa, pues con la victoria ante los Baltimore Orioles, reafirman su buen momento.

Aunque la decisión quedó en el relevo, los abridores de ambos equipos tuvieron una excelente participación en el encuentro; Kyle Bradish de Orioles retiró seis entradas, con solo una carrera limpia admitida y nueve ponches recetados, mejorando su efectividad a 2.75, mientras que Cam Schlittler por los 'Mulos de Manhattan' trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio, siendo un cuadrangular solitario el mayor daño que recibió.

Ambas ofensivas llegaron hasta la quinta entrada en ceros y con solo un imparable en su haber, hasta que llegó la primera anotación para los locales; Samuel Basallo, receptor de los Orioles, no esperó mucho y conectó un cuadrangular solitario hacia su banda para inaugurar el marcador. El empate de los Yankees cayó en la apertura del sexto rollo, impulsada por Ben Rice, luego de que Trent Grisham negociara pasaporte y avanzara a segunda almohadilla.

El encuentro se volvió a establecer como un duelo de abridores, pues transcurrieron las nueve entradas sin modificaciones en la pizarra, hasta la apertura del décimo capítulo: Yankees comenzó la entrada con el corredor fantasma, seguido por Aaron Judge, el cual recibió base por bola, y Cody Bellinger llenó las bases con un sencillo a los jardines; el encargado de comenzar el rally fue Ben Rice, el cual limpió las almohadillas con un grand slam.

El ataque de la novena neoyorquina continuó con el vuelacerca 31 del año para Jazz Chisholm Jr., y Anthony Volpe se encargó de producir la sexta carrera de la entrada, completando el marcador final de siete por una. A pesar de que los Orioles tuvieron bases llenas en el cierre del décimo episodio, no pudieron realizar anotaciones y terminaron cayendo en el último de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui