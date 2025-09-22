América confirma gravedad de la lesión de Dagoberto Espinoza; estará fuera por el resto del año

Ciudad de México.- Las Águilas del América siguen sumando elementos lesionados a sus filas, pues luego de someter a diversas pruebas médicas a Dagoberto Espinoza, se confirmó la gravedad de la lesión que sufrió durante el juego del sábado, 19 de septiembre, cuando el conjunto de Coapa visitó a los Rayados de Monterrey, durante la jornada 9 del Apertura 2025.

Apenas sonó el silbatazo inicial, ambos equipos comenzaron un juego áspero y pausado; los locales fueron los primeros en hacerse presentes en el marcador, ya que al minuto 16, Fidel Ambriz aprovechó un rechace de Malagón luego de un tiro de esquina para convertir la primera anotación del encuentro, aunque ir en desventaja en el marcador sería lo menos preocupante para el conjunto de Coapa.

Un par de minutos después, continuó el ataque de los Rayados; mientras Gerardo Arteaga intentaba un desborde por la lateral izquierda, Dagoberto Espinoza salió a cerrar el camino y, luego de un recorte, sucedió la lamentable lesión. El zaguero de 21 años intentó cambiar de ritmo en su marcha, pero luego de sentir un profuso dolor en la zona de la rodilla izquierda, se dejó caer al piso, mientras que el atacante del Monterrey continuó la jugada.

Se lesionó Dagoberto Espinoza del @ClubAmerica. Dios nos abandonó uD83EuDD85uD83EuDD79#GrandesDeCorazon pic.twitter.com/PJR7eKvHOM — Luis Ernesto TricampeonuD83EuDD85uD83CuDFC6 (@LuisErnestoP95) September 21, 2025

Luego de que la acción no terminara en gol, el árbitro decidió parar el encuentro y permitió que las asistencias entraran al campo para revisar al jugador que seguía tendido en el campo; los médicos decidieron que no podía continuar jugando y fue retirado en camilla, para llevarlo a los vestidores. Luego de que finalizó el encuentro, se pudo ver a Dagoberto saliendo del estadio, usando unas muletas y con un vendaje en su pierna.

Así salió Dagoberto Espinoza del estadio, luego de la lesión que sufrió en el Rayados vs América



uD83DuDCF9: @FelipeGalindot #Dagobertoespinoza #Rayados #ClubAmerica pic.twitter.com/C5Hob14vfP — MedioTiempo (@mediotiempo) September 21, 2025

Luego de realizar una serie de estudios, como resonancias magnéticas y radiografías, el club 'Azulcrema' obtuvo los resultados, con un panorama desolador; según el comunicado en las redes sociales del equipo, el joven sinaloense resultó con una rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/OyBFSCC1QS — Club América (@ClubAmerica) September 22, 2025

Aunque no revelaron el tiempo de recuperación de dicha lesión, se estima que Dagoberto Espinoza será sometido a una cirugía en las próximas horas y su regreso a las canchas será dentro de seis a ocho meses, cuando se esté la etapa final del Clausura 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui