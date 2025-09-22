Atlético San Luis vs América EN VIVO: ¿Dónde VER la jornada 10 del Apertura 2025?

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Motivados por la goleada propinada en su último partido, Atlético de San Luis tendrá uno de los compromisos más complicados de la temporada cuando reciba la visita del Club América en el Estadio Alfonso Lastras. El conjunto de Coapa se presenta a la jornada 10 del Apertura 2025 con la sensible baja del juvenil Dagoberto Espinoza, quien sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda la fecha pasada.

El equipo potosino, bajo la dirección técnica del español Guillermo Abascal, está teniendo un torneo irregular, aunque tiene en la figura del futbolista de origen brasileño y nacionalizado italiano, João Pedro, a una de las máximas figuras del presente campeonato y es que es líder de goleo momentáneo con ocho anotaciones. En contraparte, Las Águilas han batallado para encontrar a su eje de ataque y ha tenido que rotar elementos por las constantes lesiones de Henry Martin.

En caso de tener un tropiezo en este partido podría generar una pequeña crisis de resultados para el América (incluida una derrota en el Clásico Nacional), mientras que por el lado rojiblanco una derrota se podría traducir en alejarse de los puestos de play-in. Los pupilos de André Jardine se ubican en el cuarto lugar de la tabla general con 18 puntos; en contraparte, Atlético de San Luis ocupa el onceavo lugar con solamente 10 unidades.

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y América a la jornada 10?

En su último compromiso, San Luis goleó 4-1 a domicilio a Santos Laguna con un doblete incluido de João Pedro, además Juan Manuel Sanabria y Benjamín Galdames también se hicieron presentes en el marcador. Por su lado, América demostró una vez más su capacidad de reacción en el empate 2-2 que consiguió en su visita al CF Monterrey, esto con goles incluidos de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.

Posibles alineaciones Atlético de San Luis vs América

Atlético San Luis (probable XI):Andrés Sánchez, Román Torres, Robson Bambu, Eduardo Águila, Juan Manuel Sanabria; Miguel García, Sébastien Salles-Lamonge, Óscar Macías; Sebastián Pérez Bouquet, Benjamín Galdames y João Pedro.

América (probable XI): Luis Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Alan Cervantes, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

uD83DuDC65 ¡LOS XI TITULARES DE ESTA TARDE EN TORREÓN!#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/KwMBHKdL6q — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 21, 2025

Dónde ver Atlético de San Luis vs América

Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Dónde ver: ESPN y Disney+

