¡Bombazo! Elemento clave del Real Madrid dejaría al club español en 2026 por inconformidad

Ciudad de México.- Un pez gordo del Real Madrid estaría buscando equipo a partir del 2026, a pesar de aún contar con un contrato vigente que lo une al club español; según indicaron medios cercanos a la directiva 'merengue', Vinicius Júnior, delantero brasileño, está buscando salir del club, ya que no se ha sentido lo suficientemente valorado por el director técnico, Xabi Alonso.

En la temporada actual de LaLiga con el Real Madrid, el delantero ha visto acción en los cinco encuentros que ha sostenido el club, cuatro de ellos como titular y uno como suplente; acumula 321 minutos en cancha, con solo dos anotaciones y dos asistencias, además de una tarjeta amarilla. De igual manera, participó como suplente en el partido en la Champions League contra el Marsella, disputando solo 27 minutos.

Los rumores indican que su intención de salir se debe a que no se siente valorado por el estratega 'merengue', Xabi Alonso, ya que pretende desempeñar un rol más protagonista dentro del equipo. El periodista español Marcos Benito, el cual pertenece al programa El Chiringuito, fue uno de los primeros reporteros en hablar de la situación dentro del vestidor blanco.

Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinícius Jr. no siga en enero está encima de la mesa. Si de aquí a enero él no se siente un jugador importante, al menos demostrándolo en el campo, van a pasar cosas. Y si no pasan en enero, está garantizado que en verano no creo que Vinícius siga en el Real Madrid".

uD83DuDCA3 "Si NO CAMBIA la SITUACIÓN de VINICIUS, PODRÍA IRSE en ENERO".



uD83DuDEA8uD83DuDEA8 EXCLUSIVA @marcosbenito9 uD83DuDEA8uD83DuDEA8 pic.twitter.com/nO5kKkTQOQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Por contraparte, el medio Mundo Deportivo señaló que en los recientes días se pudo observar al representante del jugador visitando las oficinas del Real Madrid, por lo que los rumores acerca de las negociaciones alrededor de Vinicius Júnior han crecido en las últimas horas.

uD83EuDDD0 "Vinicius podría irse del Real Madrid en enero"



? @jlartus https://t.co/l5eJ9MgSEH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 22, 2025

Lo cierto es que el Real Madrid no vería con malos ojos la salida del goleador brasileño, ya que han intentado en varias ocasiones ampliar su contrato, pero el equipo que representa al jugador no ha aceptado las ofertas, ya que considera que, al menos, debe tener el mismo salario que Kylian Mbappé.

Fuente: Tribuna del Yaqui