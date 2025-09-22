Bravos de Juárez recibe a los Pumas en la jornada 10; dónde ver EN VIVO el Apertura 2025

Juárez, Chihuahua.- Uno de los partidos más igualados en la jornada 10 será el que se celebre en la llamada 'Frontera más bonita del mundo', pues ambos equipos llegan en igualdad de condiciones y necesitan una victoria para mejorar su posición dentro de la tabla; los Bravos de Juárez llevan dos jornadas sin ganar y buscarán regresar al camino del triunfo cuando reciban a los Pumas UNAM en la jornada de media semana del Apertura 2025.

El conjunto universitario es el mejor posicionado de ambos clubes, ya que se encuentran en la séptima posición del torneo; han disputado las nueve jornadas transcurridas, acumulando tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Su partido perdido más reciente fue en la jornada 2, cuando cayeron en el Estadio Olímpico Universitario ante el Pachuca, previo al parón de la Liga MX para disputar la Leagues Cup.

La escuadra capitalina suma seis compromisos de la Liga MX sin perder; en la jornada anterior, rescataron el empate a un gol por bando contra los Tigres de la UANL y su última victoria fue en su compromiso contra el Mazatlán, al que vencieron de visita, con marcador de cuatro goles por uno.

Los Bravos de Juárez han tenido un torneo más irregular, intercalando las tres victorias, tres empates y el mismo número de descalabros; vienen de una derrota ante el Cruz Azul, partido que perdieron ante una gran actuación de 'La Máquina', y su última victoria fue en la jornada 7, cuando vencieron por la mínima a los 'Cañoneros' del Mazatlán. Los Bravos se ubican en la posición nueve de la tabla, pero una victoria los puede catapultar hasta la séptima posición.

Horario del Bravos de Juárez vs. Pumas UNAM del Apertura 2025

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Juárez, Chihuahua

Fecha: Martes, 23 de septiembre

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca

Su último duelo estuvo lleno de polémica, pues se jugaría el Play-In del Clausura 2025 en la casa de los Bravos; una tormenta de arena azotó las inmediaciones del Olímpico Juárez, por lo que los universitarios no querían que se disputara el encuentro debido a la baja visibilidad. Al final del encuentro, los Pumas consiguieron la clasificación, luego de tener que recurrir a la tanda de penales.

Fuente: Tribuna del Yaqui