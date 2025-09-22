Caborquenses brillan en la corona de la Selección Mexicana en el Panamericano de Softbol

Caborca, Sonora.- El pasado fin de semana, la Selección Mexicana de Softbol Sub-23 hizo historia al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano 2025, que se realizó de gran manera en Argentina. Pero además del arrollador paso del conjunto tricolor, en el equipo destacaron peloteros sonorenses, específicamente de Caborca.

El equipo estuvo encabezado por el manager multicampeón y expelotero de los Rojos de Caborca, Jesús 'Mochomo' Parra. Además, siete grandes talentos de dicha ciudad también estuvieron presentes en el triunfo histórico que asegura el pase de México al Mundial 2026 en Colombia.

Ante eso, el alcalde de Caborca, Abraham 'El Cubano' Mier, dijo sentirse orgulloso del desempeño de los representantes de la ciudad. "Estoy seguro de que nos traeremos a casa el título de campeones del mundo. Caborca sigue demostrando a base de resultados que es ¡La Capital del Deporte!", manifestó el presidente municipal.

Jesús Parra con su trofeo

El equipo tricolor cerró con récord de 5-1 en la ronda, coronándose campeón tras una gran final ante los locales, la Selección de Argentina. A su vez, el bronce fue para la selección de Canadá, en lo que fue un gran torneo de deporte. Este oro panamericano, además de consolidar al país como una potencia en la disciplina, reafirma el papel que tiene Caborca en el ámbito deportivo internacional.

Con este resultado, el conjunto azteca se consolida como un rival de gran nivel y se perfila como fuerte contendiente para quedarse con el Campeonato Mundial, que se disputará el próximo año nuevamente en territorio sudamericano; ahora será en Colombia.

El equipo mexicano portando la medalla

Destacan en otros deportes

Cabe destacar que no solamente en softbol es donde Caborca ha tenido grandes resultados en el deporte. Este mismo año, una gran cantidad de atletas se llenaron de gloria en los Juegos Nacionales Conade, donde dejaron al municipio en lo más alto del podio.

Danna Valeria Ramírez Paz, José Tasabia Lozoya, Abimelec Zamorano Ramos, Darío Axel Rodríguez Valenzuela, Sara Monserrat Ramírez Nevárez, Martín Noé Ramírez Nevárez, Christian David Valdez Leyva, Dante Martínez, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui