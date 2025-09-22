Cowboys, mal y de malas; pierden a CeeDee Lamb con un esguince de tobillo

Dallas, Estados Unidos.- Después de un complicado inicio de temporada en la que solo han podido ganar un encuentro, parecía que las cosas no podrían estar peor para los Dallas Cowboys (1-2); hasta que llegaron a la semana 3 y sufrieron la baja de uno de sus jugadores más importantes a la ofensiva.

Este lunes, el equipo de la estrella solitaria anunció que su estelar receptor CeeDee Lamb sufrió un esguince de tobillo en la derrota por 31-14 ante los Chicago Bears, una lesión que podría dejar al receptor estrella fuera de juego por al menos una semana y posiblemente más.

Ceedee Lamb left today’s game with possible “High ankle sprain” Timeline to return is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 4-6 weeks pic.twitter.com/n3rT7gZC4e — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) September 21, 2025

Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo de personal del club reveló el alcance de la lesión en su programa de radio el lunes, e indicó que sería difícil para Lamb jugar el domingo cuando Micah Parsons y los Green Bay Packers los visiten.

Ciertamente, tiene un esguince de tobillo alto y cada uno de ellos es diferente", dijo Jones. "Nos encantaría tenerlo de vuelta para Green Bay, pero al mismo tiempo también tenemos que entender que la lesión es lo que es y la atenderemos".

Lamb sufrió la lesión en la primera jugada que recibió el balón contra los Bears. Se alineó como corredor y recibió un pase corriendo justo cuando sus pies se cruzaron y su pierna izquierda se dobló debajo de la pierna del apoyador Noah Sewell, quien derribó a Lamb para una pérdida de 1 yarda.

El receptor recibió malas noticias

El jugador All-Pro 2023 cojeó hasta la línea lateral, se vendó el tobillo e intentó regresar en el segundo cuarto. Lamb duró solo una jugada, moviéndose antes de detenerse y cojear en medio de una ruta. Hizo una señal a la línea lateral como si dijera que no podía jugar más.

Our angle of the CeeDee Lamb injury



(uD83CuDFA5 @Chris_Hanks5 ) pic.twitter.com/e8rvr6PQhi — Jeff Kolb (@JeffKolbFOX4) September 22, 2025

La lesión puso fin a la racha de cuatro juegos de Lamb con al menos 100 yardas que se remonta a la temporada pasada. Fue la racha activa más larga en la NFL y empató la más larga de su carrera.

George Pickens, quien asumirá el papel de receptor número uno mientras Lamb está fuera, tuvo cinco recepciones para 68 yardas y un touchdown, pero uno de los pases de Dak Prescott rebotó en sus manos para una intercepción de Chicago.

Fuente: Tribuna del Yaqui