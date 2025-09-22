Daniel Jones y Jonathan Taylor tienen a Indy como el 'caballo negro' de la NFL

Indianápolis, Estados Unidos.- Si alguien hubiera dicho que los Indianapolis Colts estarían invictos y que su mariscal de campo, Daniel Jones sería uno de los mejores entre los quarterbacks titulares de la NFL tras de tres jornadas, quizá habría sido tachado de loco.

Pero después de tres semanas, los Colts viven su mejor comienzo desde 2009, lideran la AFC Sur y tienen su total de puntos más alto (103) en tres semanas desde que se mudaron a Indy en 1984. Y gran parte de estos logros corresponden a Jones, quien tiene ya tantas victorias en sus primeras tres aperturas con el equipo como las que tuvo en las últimas dos temporadas con los New York Giants; y además, aún no ha sido interceptado.

Daniel Jones and the Colts through 3 weeks:



uD83DuDD18 34.3 PTS/G (2nd in NFL)

uD83DuDD18 418.7 YDS/G (2nd in NFL)

uD83DuDD18 0 Turnovers (one of three teams)

uD83DuDD18 1 Punt (fewest in NFL) pic.twitter.com/05tzuQR8SC — Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2025

Otro factor clave en este gran arranque de los Colts es su corredor Jonathan Taylor, cuyas 338 yardas terrestres son el total más alto de la franquicia en tres semanas desde 1970, y ahora tiene tres carreras de touchdown en juegos consecutivos contra Tennessee.

Taylor ha tenido un gran arranque de campaña

"Estamos haciendo cosas que nunca antes había visto, y nunca nos habíamos sentido así", dijo el receptor de sexto año Michael Pittman Jr. después de su segunda recepción de touchdown en tres semanas durante la victoria del domingo por 41-20 sobre los Titans. "Tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que mantener esa confianza, pero también tenemos que seguir trabajando".

De los seis equipos invictos de la liga, Indy podría ser el más improbable, pero están siguiendo una combinación ganadora tradicional: correr el balón de manera efectiva, lanzar el balón de manera eficiente y ganar la batalla de pérdidas de balón con un grupo de veteranos en su mayoría probados.

The #Buccaneers, #Bills and #Colts are the only teams to still not have a turnover this season pic.twitter.com/ILdZReWbMW — NFL+ (@NFLPlus) September 22, 2025

Jones se parece más al jugador que los Giants pensaron que era cuando lo firmaron con un contrato de cuatro años y 160 millones hace tres años, que al que liberaron el año pasado y Taylor está jugando más como el campeón terrestre de la NFL 2021, como lo demostró con su carrera de touchdown de 46 yardas del domingo.

Además, Pittman ha vuelto más a su forma esperada después de tratar de jugar a pesar de una lesión en la espalda la temporada pasada y el ala cerrada novato Tyler Warren le ha dado a Indy la amenaza por encima del medio que le ha faltado durante años. Defensivamente, los Colts han permitido el séptimo total de puntos más bajo, 56 antes del lunes, e Indy solo ha despejado una vez en toda la temporada mientras juega en una división con dos equipos sin victorias, Houston y Tennessee.

Jones ha tenido un renacer en Indianapolis

Todos estos ingredientes le han dado a los Colts su mejor comienzo desde 2009 y cada semana tendrán la oportunidad de demostrar que no es casualidad. Y con todos, incluido Jones, quien firmó un contrato de un año con Indianapolis en marzo, motivados para demostrar su valía nuevamente, los Colts saben lo que se debe hacer.

"Cada vez que salimos, cada vez que recibimos el balón, esperamos ejecutar y bajar por el campo y anotar. Así que no, no creo que la expectativa cambie", dijo Jones. "Todavía hay cosas que tenemos que limpiar y trabajar. Creo que todavía tuvimos algunas oportunidades perdidas".

Fuente: Tribuna del Yaqui