Dembelé gana el Balón de Oro, golean a Memo Ochoa y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, hubo mucho movimiento en el ambiente deportivo durante las últimas horas. Si quieres enterarte de todo lo más importante que ocurrió este fin de semana y este lunes 22 de septiembre con tus deportistas favoritos, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Deportes. Por ejemplo, conocerás los detalles de la entrega del Balón de Oro 2025, donde el francés Ousmane Dembelé se coronó como el mejor del mundo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Verstappen estuvo imparable en Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán fue dominado por Max Verstappen, quien se vio como en sus mejores tiempos arriba del monoplaza de Red Bull. Durante las últimas dos carreras ha largado desde la pole position y acumula dos victorias consecutivas.

Golean a Memo Ochoa en su debut en Chipre

El portero mexicano, Memo Ochoa, tuvo un amargo debut dentro del balompié de Cipre, en la derrota de su equipo, el Limassol. Resulta que al arquero mexicano le metieron cinco goles en su primer partido en tierras chipriotas.

Dembelé es el mejor del mundo

El delantero francés Ousmane Dembelé superó al joven Lamine Yamal y este lunes 22 de septiembre se coronó como el mejor jugador del mundo, al recibir el Balón de Oro 2025. El delantero del Paris Saint-Germain se conmovió hasta las lágrimas luego de recibir este galargón.

Fuente: Tribuna del Yaqui