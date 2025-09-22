El boxeador sonorense 'Gladiador’ Castro se corona campeón nacional ante su gente

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los prospectos más destacados que tiene Sonora en el boxeo amateur, Cristian Castro, hizo valer su condición de favorito y logró llevarse el campeonato nacional de la Asociación de Boxeo Sneba, afiliada al Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El también conocido como 'Gladiador' se impuso en la gran final al representante de Colima, París Díaz, quien vendió cara su derrota, a pesar de estar como visitante y medirse ante uno de los etiquetados como estrellas de la velada que se realizó este fin de semana en Cajeme.

Castro con el cinturón

De toma y daca

La contienda fue una auténtica guerra arriba del ring del Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, pues el local tuvo que venir de atrás para llevarse el cinto. El visitante dominó el primer episodio, inclusive mandó a la lona al cajemense.

Para el siguiente episodio, Castro despertó y castigó a su rival con combinaciones largas de golpes, mientras que en el tercer asalto, una vez más el sonorense fue el más peligroso, logrando un cierre de locura, que le permitió quedarse con la decisión, para así sumar otro cinturón a su trayectoria.

Somos campeones nacionales del torneo nacional CMB Sneba 2025, muchas gracias a todos por su apoyo, somos team gladiador castro y somos pura lumbre", dijo el joven boxeador en sus redes sociales una vez que se llevó el trofeo a casa.

Cabe destacar que el torneo y los cinturones estuvieron dedicados al cuatro veces campeón mundial, Humberto 'La Zorrita' Soto, quien estuvo presente en los tres días de actividades que tuvo el torneo. Igualmente, el exmonarca sonorense 'Yori Boy' Campas fue otro de los invitados.

Pugilistas monarcas del torneo

El cinto obtenido por Castro en casa es uno de los más importantes que ha ganado en este año. Otro importante resultado que tuvo el 'Gladiador' fue a principios de año en Guadalajara, cuando conquistó el Abierto Nacional Boxeo Team Álvarez, torneo organizado por el 'Canelo Team'.

Fuente: Tribuna del Yaqui