El lanzador de los Yaquis Felipe González confiesa que "Obregón merece buenos resultados"

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón se mantienen con los trabajos de pretemporada y, conforme se acerca la fecha del arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los peloteros empiezan a reportar a los entrenamientos.

Uno de los brazos confiables del club, Felipe González, ya se encuentra con el equipo y rápidamente se puso a las órdenes de 'Tavo' Álvarez y Sergio Omar Gastélum, quienes están al frente de las prácticas, previa a la llegada de Gabe Álvarez.

El pitcher derecho se prepara para defender su cuarto torneo vistiendo los colores de la Tribu de Cajemen. Tras un verano positivo con los Bravos de León, el pelotero buscará consolidarse como pieza importante en el roster de la organización que entrena en el Estadio Yaquis.

uD83EuDEE1"La Afición se merece buenos resultados y para ello trabajamos duro todos los días"uD83DuDD25

uD83DuDDE3Felipe GonzálezuD83CuDDF2uD83CuDDFD#PuroYaquisuD83CuDFF9 pic.twitter.com/YU5IQIp9hd — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 22, 2025

Este año, en la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, González cerró con números de tres victorias y una sola derrota, sumando 56.1 entradas lanzadas. Su consistencia sobre la loma de los disparos y la capacidad de extender sus aperturas le abren la puerta para ser uno de los encargados en el staff de inicialistas.

"Sé que la responsabilidad es grande porque me tocará iniciar juegos, pero me he preparado de la mejor manera para estar listo desde la primera salida", declaró en entrevista para el club. El regiomontano señaló que su enfoque principal está en aportar solidez y responder a la confianza de sus compañeros.

"Trabajo duro todos los días; el año pasado el equipo estuvo en primer lugar de efectividad en toda la liga, algo que muestra la gran calidad que hay de mis compañeros y quiero ser parte de ella. Obregón merece alegrías y buenos resultados", declaró el pitcher nacido en Monterrey.

uD83DuDD25Continúa el Summer Training de los YaquisuD83CuDFF9#PuroYaquis pic.twitter.com/MbkizURAJZ — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) September 22, 2025

Cabe destacar que el conjunto obregonense trabajará hasta este miércoles en casa para después partir a los Estados Unidos, donde mantendrá sus trabajos de pretemporada participando en la tradicional Fiesta Mexicana del Beisbol en el estado de Arizona, donde González tendrá sus primeras aperturas.

Por otra parte, este lunes 22 de septiembre, hoy reportaron al equipo: Fernando Villalobos (catcher), Rubén Salinas (Pitcher) y Giovanni Vargas (Pitcher); igualmente, ya reportaron a los entrenamientos del equipo, para también ser tomados en cuenta en la gira de partidos amistosos.

Fuente: Tribuna del Yaqui