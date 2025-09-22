"Es el más consistente": Andrea Stella 'defiende' a Oscar Piastri por su mal desempeño en Bakú

Ciudad de México.- Luego de un desempeño que desentonó con lo visto en el resto de la temporada, el director de McLaren, Andrea Stella, habló sobre la actuación de sus pilotos y, sobre todo, 'defendió' al actual líder del Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, pues piensa que solo fue una mala actuación de un solo fin de semana y confía en que volverá a su nivel habitual en los siguientes Grandes Premios.

En el GP de Azerbaiyán, el australiano tuvo una de sus peores actuaciones de toda su carrera; no pudo liberar ninguna sesión de entrenamiento e incluso en la segunda práctica libre, finalizó en el puesto 12. Durante la clasificación, se vio afectado por las múltiples banderas rojas, luego de varios accidentes, por lo cual no pudo encontrar el ritmo adecuado y terminó contra las barreras, partiendo desde la mitad de la parrilla.

Ya en carrera, Oscar Piastri cometió un error de 'novato', pues en su intento de tener una buena salida, se adelantó en el semáforo y tuvo que frenar, lo que activó el sistema Anti-Stall, lo cual pone en neutral el monoplaza, haciendo que perdiera tiempo y muchas posiciones. Luego de poder arrancar, Piastri avanzó solo cinco curvas, hasta que intentó un paralelo y volvió a terminar contra la barrera, finalizando su carrera en menos de una vuelta.

Luego de que finalizara el GP, se le cuestionó al mandamás dentro de la escudería de Wokin sobre cuál era su sentir luego de la desastrosa actuación de Piastri; Stella relató que el australiano es uno de los pilotos más consistentes de la parrilla y sigue como un claro favorito para llevarse el título. "Es probablemente el piloto más sólido y consistente hasta ahora, así que, esperemos, será cosa de solo un evento para él".

De igual manera, reconoció que tuvo un mal fin de semana, pero piensa que es normal dentro de un deporte como lo es el automovilismo y hasta comparó el rendimiento de Piastri con lo visto respecto a otros campeones mundiales, como lo fue Michael Schumacher. "No es sorpresa, no es una excepción de la cual deberíamos preocuparnos, porque esto le ha pasado a varios campeones, hasta los mejores".

Fuente: Tribuna del Yaqui