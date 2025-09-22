¡Es oficial! Christian Horner sale de Red Bull Racing; deja a la escudería luego de 20 años

Ciudad de México.- Uno de los directores de equipo más exitosos en la historia de la Fórmula 1 ha dejado a la escudería con la que ganó múltiples Campeonatos de Constructores y muchos pilotos se convirtieron en Campeones Mundiales bajo su tutela; Christian Horner ha dejado de manera oficial a la escudería de Red Bull Racing, luego de más de 20 años siendo el director general del equipo austriaco.

Fue durante los primeros días de julio que se anunció el despido de Horner por parte de la escudería de las bebidas energéticas; mientras se tenía una pausa dentro del calendario 2025 de la F1, Red Bull organizó un evento en sus oficinas de Milton Keynes, Reino Unido, la cual fue la ventana perfecta para notificar a los socios sobre la separación de Christian Horner de su puesto, anuncio que tenía efecto inmediato.

Desde ese día, se mantuvo una ardua negociación entre los directivos del equipo y el representante del también empresario; se supo que Horner tenía un contrato vigente hasta el 2030, por lo que ambas partes tenían que negociar sobre cuál sería el monto para finiquitar el acuerdo. Aunque no hay un informe oficial, Sky Sports reveló que Horner habría reducido un 25 por ciento la cifra pendiente, accediendo a recibir un monto cercano a los 75 millones de dólares.

Red Bull Racing have announced that team boss and CEO Christian Horner will leave the team today. pic.twitter.com/NNnT5ffk1l — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 22, 2025

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull, rompió el silencio para agradecer el servicio de Horner en el equipo a lo largo de las dos décadas. "Con su incansable compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador, ha sido fundamental para establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. Gracias por todo, Christian, y siempre serás una parte importante de la historia de nuestro equipo".

uD83DuDEA8 Christian Horner has officially left Red Bull today after reaching a settlement with the team.



Sources have suggested it could be worth as much as $100 million over the next five years and would allow him to return to a Formula 1 role elsewhere next year. pic.twitter.com/fk6kqPYa4Z — The Race (@wearetherace) September 22, 2025

El finiquitar el acuerdo antes de finalizar el 2025 puede ser beneficioso para Christian Horner, ya que lo deja en libertad para poder negociar su regreso con alguna otra escudería de la Fórmula 1 durante el 2026, pues al estar en libertad, sin dudas, es un nombre que moverá el mercado de invierno en la categoría reina del automovilismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui