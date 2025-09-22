Está de vuelta; los Braves le dan una nueva oportunidad a Charlie Morton

Atlanta, Estados Unidos.- Tal parece que la aventura de Charlie Morton en MLB no ha terminado; esto a pesar de que apenas un día atrás (domingo) el veterano lanzador fuera puesto en asignación y liberado por los Detroit Tigers, lo que parecía ser el final de la carrera del veterano serpentinero.

Sin embargo, este lunes los Atlanta Braves anunciaron la firma de Morton con un contrato de Grandes Ligas, la cual vendría a ser la tercera estadía del serpentinero con el equipo de la Liga Nacional.

Morton fue reclutado por Atlanta en la tercera ronda (95 global) del draft de 2002, pero hizo su debut en la MLB con el equipo hasta 2008 y de 2009 a 2020 lanzó para los Pirates, Phillies, Astros y Rays, respectivamente, antes de regresar a Atlanta para las temporadas 2021-24. Morton ganó un título de la Serie Mundial con los Houston Astros en 2017 y con los Bravos en 2021.

Morton está de vuelta con el equipo con el que debutó

El manager de los Bravos, Brian Snitker, no dijo si Morton, de 41 años, lanzará para los Bravos en la última semana de la temporada. Snitker dijo que Morton estará en Atlanta el martes.

"No sé cuál es (el plan) hasta que lo tengamos aquí y hablemos de todo", dijo Snitker. "Realmente no tenemos un plan. Lo recuperamos. No sé cuál sería ese plan. Hablé con él el sábado por la tarde antes de la práctica de bateo (en Detroit). Ni siquiera estaba en el radar".

Esta podría ser su última llamada en MLB

Morton firmó un contrato de un año y 15 millones de dólares con los Orioles en enero y fue canjeado a los Tigers antes de la fecha límite de cambios de julio. Esta temporada, Morton tiene marca de 9-11 con efectividad de 5.89 en 32 juegos, incluidas 26 aperturas. Morton tiene un récord de victorias y derrotas en la temporada regular de 147-134 en 415 juegos (406 aperturas) y 2,266 entradas lanzadas. Sus 2,195 ponches en su carrera ocupan el sexto lugar entre los lanzadores activos de la Major League Baseball.

Charlie Morton is returning to the Braves for his third career stint with the team



Manager Brian Snitker says he's not sure if Morton will pitch for them over this final week of the season pic.twitter.com/5Vq8V5rS01 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 22, 2025

Los Braves (73-83) terminarán la temporada con series de tres juegos contra los Washington Nationals y los Pittsburgh Pirates, ambos en casa. En un movimiento correspondiente, Atlanta envió al lanzador derecho Jhancarlos Lara a Triple-A Gwinnett y designó al derecho Carson Ragsdale para asignación.

Fuente: Tribuna del Yaqui