Julio César Chávez Jr. vuelve a los encordados; así fueron las últimas peleas en su carrera

Ciudad de México.- A pesar de que se encuentra en medio de un proceso legal, luego de ser acusado de nexos con el narcotráfico y el trasiego de armas, Julio César Chávez Jr. volverá a ponerse los guantes y sostendrá una pelea de boxeo a finales del 2025, en una función que será complementada por su hermano, Omar Chávez.

Fue el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, el que reveló dicha información, luego de ser entrevistado en el Aeropuerto de la CDMX; el ahora analista reveló que su hijo mayor se encuentra entrenando y volverá a pelear el 13 de diciembre, sin adelantar el rival y ciudad que será elegida para su regreso a los encordados. "A ver, les voy a dar una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, pelean el 13 de diciembre, y a lo mejor, como están limpios y sanos, a lo mejor me aviento yo una exhibición".

Julio César Chávez Jr. tiene récord profesional de 57 victorias, seis derrotas y un empate; en los últimos cinco años, ha tenido seis combates profesionales, dividiendo en igualdad los triunfos y caídas: el 25 de septiembre del 2020, fue derrotado por decisión técnica ante Mario Abel Cazares y solo un mes después, tuvo otro compromiso, ahora contra el ecuatoriano Jeyson Miranda, pelea en la cual obtuvo la victoria por nocaut técnico.

Su regreso al pugilismo se tuvo el 19 de junio del 2021, cuando perdió ante el brasileño Anderson Silva, el cual hizo su debut como boxeador profesional, luego de una exitosa carrera como peleador de la UFC, donde ganó el Campeonato Mundial de Peso Mediano y lo retuvo por varios años. Lo que se había planeado como su combate de retiro fue en diciembre del 2021, cuando venció al peruano David Zegarra en el Palenque de la Feria en Culiacán, Sinaloa.

Luego de dos años y medio sin actividad profesional, se anunció que Chávez Carrasco retomaría su carrera, al enfrentar a otro peleador que provenía de la UFC; 'Julito' se medía ante el jamaicano Uriah Hall, al cual derrotó por decisión unánime, y su último combate hasta ahora fue la derrota que sufrió ante el influencer, Jake Paul.

Días posteriores a su combate contra Jake Paul, se tuvo su detención por parte del Gobierno de los Estados Unidos; estuvo recluido en una cárcel de Texas, hasta que fue deportado a Hermosillo, Sonora, donde tuvo su primera audiencia y fue puesto en libertad condicional para continuar con su juicio.

